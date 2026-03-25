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Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές - Πάνω από τα εκατό δολάρια το Brent
Χρηματιστήρια
23:23 - 25 Μαρ 2026

Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές - Πάνω από τα εκατό δολάρια το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι μετοχές ενισχύθηκαν την Τετάρτη (25/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.  

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 305,43 μονάδες ή 0,66%, κλείνοντας στις 46.429,49 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,54% και έκλεισε στις 6.591,90 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 0,77% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 21.929,83 μονάδες.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, το Associated Press, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει στο Ιράν πρόταση 15 σημείων για τη λήξη του πολέμου. Οι New York Times είχαν πρώτα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν σχέδιο ειρήνης στο Ιράν. Η πρόταση παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο ανώνυμους αξιωματούχους.

Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι η χώρα θα απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας αντ’ αυτού ένα σχέδιο πέντε σημείων, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν υπό πίεση μετά τις εν λόγω εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 1,09% στα 91,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το διεθνές Brent βρέθηκε προσωρινά κάτω από τα εκατό δολάρια και συγκεκριμένα στα 97,82 δολάρια ανά βαρέλι. Στη συνέχεια, όμως, επανήλθε πάνω από τα 100 δολάρια και συγκεκριμένα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης βρισκόταν στα 103 δολάρια.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου κατέγραψαν πτώση μαζί με τις τιμές του πετρελαίου.

Πάντως, επισημαίνεται ότι οι δύο χώρες φαίνεται να βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από συμφωνία. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «μιλάει με λογική» και υπονόησε ότι επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστια αστάθεια στις μετοχές αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη, η αγορά έχασε μέρος των κερδών της από τη Δευτέρα, όταν και οι τρεις δείκτες είχαν εκτοξευθεί πάνω από 1%, μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν διέψευσαν τις αναφορές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Παρά το γεγονός ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος στο Ιράν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και τι θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα του Ισραήλ, η αγορά φαίνεται να εκφράζει την επιθυμία να κινηθεί υψηλότερα από εδώ και πέρα», ανέφερε το τμήμα συναλλαγών της JPMorgan σε σημείωμά του. «Επίσης, δεν είναι σαφές ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει προηγούμενα αιτήματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μελλοντικής επιθετικότητας και οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης».

Οι μετοχές της τεχνολογίας στήριξαν την ευρύτερη αγορά την Τετάρτη, με την Nvidia, την AMD και την Intel να καταγράφουν σημαντικές ανόδους.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κινείται αυτή τη στιγμή ανοδικά, ενυσχυόμενος κατά 2,29% στα 4,535.30 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 23:31
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