Το ντίζελ κίνησης «κλειδί» για τον πληθωρισμό

Σε σταθερά ανοδική πορεία είναι το ντίζελ κίνησης. Το εν λόγω καύσιμο πλήττεται περισσότερο από τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η τιμή του κινείται προς τα 2,13–2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ερώτημα είναι αν θα φτάσει άμεσα στα 2,20 ευρώ Ήδη, με βάση το Παρατηρητήριο του ΥΠΑΝ στις Κυκλάδες έχει ξεπεράσει τα 2,14 ευρώ ανά λίτρο.

Οι εστίες έντασης από τη Μέση Ανατολή έως το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχει επηρεαστεί σημαντικό μέρος των εξαγωγών, μεταβάλλουν τις διεθνείς ροές ενέργειας. Οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στον Κόλπο, που τροφοδοτούσαν κατά 80% τις χώρες της Ασίας και η ανακατεύθυνση φορτίων από τη διεθνή αγορά δημιουργούν πιέσεις στις τιμές. Επίσης «στενώσεις» στην εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχουν λόγω και της «φραγής» των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ αλλά και των ζημιών στις υποδομές εκεί από τον πόλεμο.

Άρα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή ζήτηση εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα.

Έτσι, το ντίζελ, το οποίο αποτελεί βασικό καύσιμο για μεταφορές και βιομηχανία, αναδεικνύεται σε βασικό καθρέπτη των πιέσεων από τις διαταραχές στην προσφορά.

Οι τιμές

Στο φόντο αυτό, στην Αττική, η τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε χθες περίπου στα 2,09–2,10 ευρώ ανά λίτρο, παραμένοντας υψηλότερη από τη βενζίνη. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων διευρύνεται, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη πίεση που δέχεται το ντίζελ λόγω των προβλημάτων εφοδιασμού.

Οι επόμενες ημέρες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ήπια διόρθωση των τιμών. Ωστόσο, σε περίπτωση συνέχισης ή έντασης των συγκρούσεων, το ντίζελ –ως ο πιο ευάλωτος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας– αναμένεται να δεχθεί εκ νέου ισχυρές ανοδικές πιέσεις, με την τιμή να επιστρέφει πάνω από τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο.

Από την 1η Απριλίου αναμένεται επιδότηση που θα μπορούσε να μειώσει την τιμή κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, προσφέροντας προσωρινή ανάσα στους καταναλωτές. Ωστόσο, αν οι διεθνείς πιέσεις διατηρηθούν, το όφελος αυτό ενδέχεται να εξανεμιστεί εν μέρει, διατηρώντας το ντίζελ κοντά ή και πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμές παραμένουν υψηλές, με χώρες όπως η Γερμανία να καταγράφουν επίπεδα έως και 2,30 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια ώρα, η υψηλή φορολογία στην Ελλάδα περιορίζει τα περιθώρια παρέμβασης, καθιστώντας ακόμη πιο εμφανή την ευαλωτότητα του ντίζελ σε μια περίοδο έντονων διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο μεταξύ το βασικό αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών στο ντίζελ αφορά τον πληθωρισμό. Ήδη, υπάρχουν οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ, αλλά και ανιούσα τάση στις τιμές στα φρέσκα οπωρολαχανικά. «Οι τομάτες έχουν φτάσει πλέον να πωλούνται προς 3 και 3,5 ευρώ το κιλό, από 2 ευρώ που πωλούνταν πρόσφατα, ενώ ακόμη και το μπρόκολο που είναι χειμερινό λαχανικό έχει φτάσει να πωλείται προς 3,5 ευρώ το κιλό. Το μαρούλι το παίρναμε 0,50 ευρώ και τώρα έχει φτάσει να πωλείται 0,70 ευρώ, ακόμη και 0,80 ευρώ», σχολίαζε πρόσφατα η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών - Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Συνολικά, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Φεβρουάριο στο 2,7% από 2,5% τον Ιανουάριο, με τις τιμές των τροφίμων να καταγράφουν αύξηση 5,2%.