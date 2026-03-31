Αυξήθηκε στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο

Ο αντίκτυπος του πολέμου είναι αισθητός στα στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαρτίου που ανακοίνωσε την Τρίτη (31/3) η Eurostat. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός μετρήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Στην ευρωζώνη το ίδιο διάστημα ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,5%, από 1,9% τον Φεβρουάριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,9%, σε σύγκριση με -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,4%, σε σύγκριση με 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σε σύγκριση με 0,7% τον Φεβρουάριο).