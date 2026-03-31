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Από την Τετάρτη (1/4) η επιδότηση στο diesel κίνησης - Αγώνας δρόμου για το fuel pass
Οικονομία
13:59 - 31 Μαρ 2026

Από την Τετάρτη (1/4) η επιδότηση στο diesel κίνησης - Αγώνας δρόμου για το fuel pass

Reporter.gr Newsroom
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Aπό την Τετάρτη 1η Απριλίου θα μπει σε εφαρμογή το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επομενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (31/3) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Σύμφωνα με την κυβέρνησης για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από την Τετάρτη (1/4) θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου.

Ακολούθως, σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επομενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα super markets, επίσης διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρίες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 14:05
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