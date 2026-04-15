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Οι αντιφάσεις της οικονομίας: Υπερπλεόνασμα, μείωση χρέους, αλλά και αγοραστική δύναμη στο ναδίρ
Οικονομία
19:26 - 15 Απρ 2026

Οι αντιφάσεις της οικονομίας: Υπερπλεόνασμα, μείωση χρέους, αλλά και αγοραστική δύναμη στο ναδίρ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα διορθώνονται προς τα κάτω λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, η επίτευξη των στόχων για πλεονάσματα δεν κινδυνεύει. Αντίθετα, εκτιμάται πως τα πρωτογενή πλεονάσματα θα επιτευχθούν αδιάλειπτα τα επόμενα χρόνια και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του χρέους.

Το ΔΝΤ, μείωσε (όπως και η ΤτΕ) τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αναθεώρησε προς τα πάνω τον πληθωρισμό, ωστόσο, για την πορεία του χρέους δηλώνει αισιόδοξο.

Εκτιμά συγκεκριμένα πως με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα η Ελλάδα θα πετύχει μείωσε του χρέους έως το 110,9% του ΑΕΠ το 2031.

Άλλωστε, το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα φτάσει στο 3,8% το 2026. Επίσης, προβλέπει σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,1% έως το 2028 και στη συνέχεια 2,9% του ΑΕΠ το 2029, 2,8% το 2030 και 2,7% το 2031.

Υπερπλεόνασμα το 2025

Οι παραπάνω εκτιμήσεις έρχονται ταυτόχρονα με δημοσίευμα του Bloomberg, που μετέδωσε πληροφορίες για υπερπλεόνασμα το 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο του 3,7%. Παράλληλα, το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενδέχεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,6% του ΑΕΠ, επίσης πάνω από τον στόχο του 0,6%.

Ανάπτυξη

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται πάντως προς τα κάτω από το οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2026 να τοποθετείται πλέον κοντά στο 2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 2,4%.

Παράλληλα, για το τρέχον έτος έχει τεθεί στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,8% του ΑΕΠ, ωστόσο η μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού υποδηλώνει ότι αυτός ο στόχος είναι πιθανό να ξεπεραστεί.

Οι ανάγκες των πολιτών

Προφανώς, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πως η δημοσιονομική πορεία της χώρας είναι σε σωστή τροχιά, αλλά ασφαλώς υπάρχουν και οι ανάγκες των πολιτών. Γιατί παράλληλα με τα παραπάνω ο πληθωρισμός συνεχίζει την ανοδική του πορεία σε είδη πρώτης ανάγκης, σε καύσιμα, αλλά και στα ενοίκια που πλέον έχουν ανέλθει στα ίδια επίπεδα με το μέσο μισθό.

Το υπερπλεόνασμα εφόσον επιβεβαιωθεί δίνει ασφαλώς τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για μέτρα στήριξης, ωστόσο, πρώτα και κύρια χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα προστατεύσουν τα εισοδήματα.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σύμφωνα με τη Eurostat, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει στην τελευταία θέση της ΕΕ μαζί με τη Βουλγαρία. Συνεπώς, δεν χρειάζονται... μπαλώματα και επιδόματα, αλλά μεταρρυθμίσεις και διάθεση για σύγκρουση με τα καρτέλ που κερδοσκοπούν. Βέβαια σε προεκλογική χρονιά κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι απλώς θα χορτάσουμε από παροχολογία στη ΔΕΘ και... ως εκεί.



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