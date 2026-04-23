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Χαρδούβελης: Οι μεγαλύτερες απειλές για την Ευρώπη προέρχονται εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Οικονομία
18:27 - 23 Απρ 2026

Χαρδούβελης: Οι μεγαλύτερες απειλές για την Ευρώπη προέρχονται εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι οι κύριοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη δεν εντοπίζονται πλέον εντός του τραπεζικού συστήματος, αλλά κυρίως εκτός αυτού, εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Χαρδούβελης υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά του τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η ικανότητά του να απορροφά κραδασμούς. Ωστόσο, όπως σημείωσε, νέες προκλήσεις αναδύονται εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας αλλά και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Αρχιτεκτονική: Η Ανθεκτικότητα του Τραπεζικού Τομέα», μαζί με τον Korbinian Dominic Ibel, γενικό διευθυντή Συστημικών και Διεθνών Τραπεζών του Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του Bloomberg Vesna Damjanic.

H συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στις επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία από την συνεχιζόμενη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και την αντίδραση των διεθνών αγορών. Έπειτα, ακολούθησε ανάλυση για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα τόσο απέναντι στους προφανείς γεωπολιτικούς κινδύνους όσο και στους νέους αναδυόμενους κινδύνους για την κυβερνο-ασφάλεια των τραπεζών από την χρήση εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο κ. Χαρδούβελης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στα μακροοικονομικά σενάρια της ΕΚΤ για την εξέλιξη της κρίσης που εκπονήθηκαν στα τέλη Μαρτίου, αναλύοντας ότι οι εξελίξεις των βασικών μεταβλητών ενέργειας έως τώρα, παραπέμπουν στην υλοποίηση του δυσμενούς σεναρίου που πλέον τείνει να γίνει βασικό σενάριο. "Αυτό θα έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και την ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού για το 2026 σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις προ κρίσης" εξήγησε.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση των επενδυτών στην τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι οι αγορές εμφανίζουν ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη αβεβαιότητα. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι η αύξηση θα είναι βραχυπρόθεσμη και παροδική, ενώ συγκριτικά με την περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η επίπτωση θα είναι σχετικά μικρότερη.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας και ιδιαίτερα ο ελληνικός έχει γυρίσει σελίδα

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, σημείωσε ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας και ιδιαίτερα ο ελληνικός έχει γυρίσει σελίδα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Στην Ευρώπη, τα ρίσκα εντοπίζονται κυρίως εκτός του τραπεζικού τομέα, όπου τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υψηλή μόχλευση χωρίς να υπάγονται σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο όπως οι τράπεζες. Ανέφερε ωστόσο, ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (όπως το πρόγραμμα Mythos της Anthropic) αναδεικνύει σοβαρούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου.

"Η καθιέρωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) το 2014 θεωρείται ορόσημο για την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας σημαντική θωράκιση των πιστωτικών ιδρυμάτων, γεγονός που συνάδει και με την επίτευξη του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης" κατέληξε ο κ. Χαρδούβελης.

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