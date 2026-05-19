ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Μαρτίου και Α’ τριμήνου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 111.272.022 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, που είχε ανέλθει σε 108.480.205 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές κατά 17,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 1,0%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 34.787.426 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,0% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, που είχε ανέλθει 31.067.135 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 27,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 1,3%.