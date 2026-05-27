ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της
Οικονομία
17:40 - 27 Μάι 2026

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 50ή θέση μεταξύ 69 οικονομιών στην Παγκόσμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα 2025 του International Institute for Management Development (IMD), υποχωρώντας κατά τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024 και κατά τέσσερις θέσεις σε ορίζοντα πενταετίας, όπως αναδεικνύει το νέο policy paper του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Το policy paper αναλύει τη θέση της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την Έκθεση Draghi, την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2028–2034.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

  1. Η Ελλάδα κατέλαβε το 2025 την 50ή θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα (World Competitiveness Yearbook-WCY), υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024.
  2. Η υστέρηση της Ελλάδας έχει επιμέρους διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: στους τρεις από τους τέσσερις πυλώνες του δείκτη (Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, Οικονομική Αποδοτικότητα και Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα) η χώρα κατατάσσεται στην ίδια θέση, την 53η/69, με τη μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στην Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα (-9 θέσεις), κυρίως λόγω του brain drain (64η/69) και της υστέρησης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (61η/69). Παράλληλα, η δημοσιονομική εξυγίανση δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου (60ή/69) ή σε βελτίωση των υποδομών, όπου η Ελλάδα παραμένει στην 40ή θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
  3. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας (GBCI 2026) της TMF Group, η Ελλάδα κατατάσσεται για τρίτο συνεχόμενο έτος ως η χώρα με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  4. Σε επίπεδο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021–2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) σαφώς υψηλότερους από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27, φτάνοντας το +21,8% το 2021 και το +21,9% το 2022, έναντι +4,1% και +2,1% για το σύνολο της Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά εν μέρει την αναπλήρωση του επενδυτικού κεφαλαίου που χάθηκε κατά τη δεκαετία της κρίσης, αλλά όχι ακόμη μια διατηρήσιμη συσσώρευση νέου παραγωγικού κεφαλαίου σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των ευρωπαίων εταίρων.
  5. Στον δείκτη Εφαρμογής της Έκθεσης Επιτροπής Πισσαρίδη οι τομείς με τη μεγαλύτερη υστέρηση, δηλαδή αυτοί της Δικαιοσύνης, της Εργασίας, και της Χρηματοδότησης, είναι ακριβώς αυτοί που καθορίζουν τη μετατροπή των επενδύσεων σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
  6. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 επικαλείται την Έκθεση Draghi για να δικαιολογήσει ψηφιακές επιδοτήσεις ύψους €51,5 δισ. Παρόλα αυτά, όπως καταδεικνύει η ίδια η Έκθεση, ο κατακερματισμός των κεφαλαιαγορών και τα ρυθμιστικά εμπόδια παραμένουν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά μόνο οικονομολόγους ή επιχειρήσεις. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα αξιοποιεί ανθρώπινο δυναμικό, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για καλύτερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες.

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα σταθεροποίησης τα τελευταία χρόνια. Όμως η σταθεροποίηση από μόνη της δεν αρκεί. Το επόμενο μεγάλο ζητούμενο είναι η παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας: λιγότερη πολυπλοκότητα, καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαιο, ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Αν η ευρωπαϊκή απάντηση περιοριστεί σε περισσότερες επιδοτήσεις χωρίς βαθύτερες θεσμικές αλλαγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταφέρει να τοποθετεί ευνοϊκά στον ολοένα και εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται λιγότερα εμπόδια, βαθύτερες κεφαλαιαγορές, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και ένα πιο φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία και την εργασία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη
Οικονομία

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030
Οικονομία

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:18

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

Οικονομία
27/05/2026 - 17:15

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:10

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:07

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Ναυτιλία
27/05/2026 - 16:56

Celestyal: Ανανεώνει το χειμερινό της πρόγραμμα με διευρυμένη παρουσία στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:53

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:50

Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: Ξεχάστε το φθηνό αέριο αν ενταχθείτε στην ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 16:47

Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 16:44

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ