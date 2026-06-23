Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάσηεντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης.

Συγκεκριμένα, η πράξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ, αφορά στη μελέτη της ένταξης αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκού πάρκου, ηλεκτρικών λεβήτων και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας στον εξηλεκτρισμό υφιστάμενων συστημάτων τηλεθέρμανσης, με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και ενεργειακή αυτονομία, έχοντας ως περίπτωση εφαρμογής το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, στην ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων τεχνολογικών λύσεων με στόχευση στην επίτευξη των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων, τη σταδιακή απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την παραγωγή θερμότητας.