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Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Οικονομία
11:09 - 06 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
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Δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), προκηρύσσονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ έως 12.000.000€ για τις ΜμΕ και από 5.000.000€ έως 40.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε:

  • 50% για μεγάλες επιχειρήσεις,
  • 60% για μεσαίες επιχειρήσεις,
  • 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κάτωθι κατηγορίες:

-Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 ΓΑΚ):

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Αγορά κτιρίου
  • Εξοπλισμός
  • Λογισμικό
  • Μεταφορικά Μέσα φιλικά προς το περιβάλλον
  • Πιστοποιήσεις προϊόντων & διαδικασιών
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

-Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 ΓΑΚ):

  • Επενδυτικές δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ιδίων αναγκών (ιδιοκατανάλωση)

-Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 33 ΓΑΚ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, από την 15η Ιουλίου 2026 και ώρα 13:00 και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00.

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