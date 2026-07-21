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Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις
Οικονομία
16:42 - 21 Ιουλ 2026

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 23 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει τον υπερδιπλασιασμό των εθνικών πόρων που διατίθενται για αναπτυξιακές επενδύσεις.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος στο Ωδείο Αθηνών, ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα αποκτά πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα να χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες.

«Η καλή πορεία της οικονομίας μάς δίνει περισσότερους πόρους και, μαζί με αυτούς, μεγαλύτερη ευθύνη για να αξιοποιήσουμε σωστά κάθε διαθέσιμο ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εθνικοί πόροι υπερδιπλασιάζονται

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε, από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ το 2026, ενώ προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4,2 δισ. ευρώ το 2030.

«Μέσα σε έντεκα χρόνια υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της συνολικής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις 23 δισ. ευρώ έως το 2030

Το νέο ΕΠΑ προβλέπει συνολικούς πόρους περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ αφορούν την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη στήριξη των υποδομών, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού», επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα αφορά τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και τις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τομείς προτεραιότητας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω 20 Τομεακών Προγραμμάτων, 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων και 4 Ειδικών Προγραμμάτων, χρηματοδοτώντας δράσεις στους τομείς:

  • των υποδομών,
  • των μεταφορών,
  • της πολιτικής προστασίας,
  • της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης,
  • του ψηφιακού μετασχηματισμού,
  • της τεχνητής νοημοσύνης,
  • της πράσινης ανάπτυξης,
  • της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Παράλληλα, το ΕΠΑ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τους πόρους του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τα έργα του υπουργείου

Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη του Πολυκαναλικού Συστήματος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και η κατασκευή της ευρωπαϊκής δορυφορικής υποδομής GOVSATCOM Hub.

«Μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική»

Ο υπουργός χαρακτήρισε το νέο πρόγραμμα ως «μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική», επισημαίνοντας ότι η πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι η αξιοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης για τη μεταμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης θα κριθεί από την ικανότητα μετατροπής των διαθέσιμων πόρων σε μόνιμες υποδομές, νέες επενδύσεις και περισσότερες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία.

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