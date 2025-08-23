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«Μαύρο Φεγγάρι»: Ένα σπάνιο σεληνιακό φαινόμενο – Η νύχτα με το απόλυτο σκοτάδι
Περιβάλλον
17:44 - 23 Αυγ 2025

«Μαύρο Φεγγάρι»: Ένα σπάνιο σεληνιακό φαινόμενο – Η νύχτα με το απόλυτο σκοτάδι

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του σήμερα, 23 Αυγούστου: το αποκαλούμενο «Μαύρο Φεγγάρι» — η τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μία εποχή που θα έχει συνολικά τέσσερις, ένα ουράνιο γεγονός που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια και σηματοδοτεί μια μοναδική αστρονομική συγκυρία.

Αν και δεν αποτελεί επιστημονικά επίσημο όρο στην Αστρονομία, το «Μαύρο Φεγγάρι» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ιδιαίτερες χρονικές συμπτώσεις νέας σελήνης. Η φετινή περίπτωση ανήκει στην κατηγορία των εποχικών Μαύρων Φεγγαριών, δηλαδή της τρίτης νέας σελήνης που συμβαίνει μέσα σε μία εποχή με συνολικά τέσσερις – κάτι που συμβαίνει σπάνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η φωτεινή πλευρά της Σελήνης δεν είναι ορατή από τη Γη, αφού βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε αυτήν και τον Ήλιο. Έτσι, η Σελήνη δεν φαίνεται καθόλου στον ουρανό, καθώς ανατέλλει και δύει σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ήλιο.

Το ημερολόγιο δεν ταιριάζει ακριβώς με τον σεληνιακό κύκλο, κι έτσι μερικές εποχές περιλαμβάνουν τέσσερις νέες σελήνες αντί για τρεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τρίτη νέα σελήνη χαρακτηρίζεται «Μαύρο Φεγγάρι». Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν στις 19 Μαΐου 2023.

Στο φετινό θερινό τρίμηνο του βόρειου ημισφαιρίου, οι νέες σελήνες σημειώθηκαν στις 25 Ιουνίου, 23 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και 21 Σεπτεμβρίου. Έτσι, η νέα σελήνη της 23ης Αυγούστου θεωρείται το «Μαύρο Φεγγάρι» του καλοκαιριού.

Σε αντίθεση με τις εκλείψεις, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ορατό στο γυμνό μάτι, αφού δεν παράγει φως. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στις επόμενες νύχτες – στις 24 και 25 Αυγούστου – χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, περίπου μισή ώρα μετά τη δύση του Ήλιου, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το πρώτο, αμυδρό φως της Σελήνης: ένα ασημένιο ημικύκλιο, γνωστό και ως «χαμόγελο της Σελήνης», που σηματοδοτεί την επιστροφή της στον νυχτερινό ουρανό.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 22:00
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