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Μπαράζ συναντήσεων για τον Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενεργειακή συνεργασία
Πολιτική
10:42 - 23 Σεπ 2025

Μπαράζ συναντήσεων για τον Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενεργειακή συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ενημερώνει το Υπουργείο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Atlantic Council με θέμα «Συνάντηση για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ενώ θα συμμετάσχει και σε πάνελ με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας, κ. Kęstutis Budrys, την υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, κα Margus Tsahkna, τον υπουργό Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ουκρανίας, κ. Oleksii Sobolev, τον υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Zhecho Stankov, τον υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Bogdan Gruia Ivan, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Jiri Kozak.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο κ. Παπασταύρου θα έχει, επίσης, συναντήσεις με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η ενημέρωση γύρω από θέματα ενεργειακής ασφάλειας και πολιτικής.

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