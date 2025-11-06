ΕΛΛΕΤ Μήλου: Δεν αντέχουμε άλλη αυθαιρεσία και οικοδομική πίεση – Τι προτείνει

Σε συνέχεια των συνεχών πιέσεων που ασκεί η κοινωνία της Μήλου, η Τοπική Επιτροπή της ΕΛΛΕΤ Μήλου και δημοσιογραφικά μέσα που έχουν επανειλημμένα επικρίνει την πολιτική της υπερδόμησης των Κυκλάδων που προωθείται τα τελευταία χρόνια από την Πολιτεία, σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ολοκλήρωσε εκτενή έλεγχο νομιμότητας για την ανέγερση τριών κατοικιών με πισίνες στο Σαρακήνικο της Μήλου, σε εκτός σχεδίου περιοχή εξαιρετικής φυσικής και γεωλογικής αξίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΛΕΤ Μήλου για το ζήτημα:

«Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΑΔ, οι σχετικές διοικητικές πράξεις πάσχουν νομιμότητας και πρέπει να ανακληθούν, καθώς:

Το γεωτεμάχιο βρίσκεται εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί όροι που να επιτρέπουν οικοδόμηση.

Η άδεια εκδόθηκε παρακάμπτοντας την πάγια νομολογία του ΣτΕ, που απαιτεί πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού για εκτός σχεδίου δόμηση.

Έγινε χρήση αντισυνταγματικών ρυθμίσεων για εσωτερικούς εξώστες (πατάρια).

Προβλέπεται παράνομη περίφραξη εντός της ζώνης αιγιαλού, μέχρι την ακτογραμμή.

Η ΕΑΔ ζητά ρητά:

Ανάκληση όλων των εμπλεκόμενων πράξεων,

Επιβολή κυρώσεων στον μελετητή μηχανικό που υπέβαλε μη σύννομη μελέτη,

Πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων* της Υπηρεσίας Δόμησης που ενέκριναν την προέγκριση και την άδεια.

*Σημείωση ΤΕ ΕΛΛΕΤ: Η κα. Έλλη Χωριανόπουλου είναι εκείνη η οποία χορήγησε την άδεια (ν.4759/2020) και ήταν η καθόλα αρμόδια της Ομάδας Ελέγχου Έργου, και εφόσον συχνά παρευρίσκεται σε δημοτικά συμβούλια που πραγματοποιούνται στο νησί μας, θα ήταν χρήσιμο για τους κατοίκους να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο άμεσα και εμπεριστατωμένα. Επίσης, ευλόγως γεννάται η απορία αν παρόμοιες 'παρακάμψεις' του νόμου υπήρξαν και σε μεταγενέστερες εγκρίσεις και προεγκρίσεις πολεοδομικών αδειών σε σημεία φυσικού κάλους,

Διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική διερεύνηση,

Και ενημέρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για πειθαρχικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η ΕΑΔ υπογραμμίζει την ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στις Κυκλάδες, που αφήνει απροστάτευτο το αρχιτεκτονικό και φυσικό τοπίο των νησιών, και ζητά την άμεση ενίσχυσή τους.

Η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί:

Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

Στον Δήμαρχο Μήλου, ως πειθαρχικό προϊστάμενο,

Και στο ΥΠΕΝ, για άμεσες διορθωτικές ενέργειες και θεσμική προστασία της περιοχής.

Ως Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ, θεωρούμε την εξέλιξη αυτή, δικαίωση των προσπαθειών της τοπικής κοινωνίας και ισχυρό μήνυμα υπέρ της νομιμότητας, της διαφάνειας, και της προστασίας του Σαρακήνικου.

Θα παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη των πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών και θα επιμείνουμε ώστε:

να ανακληθούν άμεσα οι παράνομες άδειες,

να υπάρξουν πραγματικές κυρώσεις για τους υπεύθυνους,

και να θεσπιστεί οριστική απαγόρευση νέας δόμησης στην ευρύτερη περιοχή του Σαρακήνικου.

Η Μήλος δεν αντέχει άλλη αυθαιρεσία και οικοδομική πίεση. Το φυσικό της τοπίο, η γεωλογική της μοναδικότητα και η πολιτιστική της ταυτότητα είναι πολύτιμα δημόσια αγαθά, όχι εμπόρευμα προς εκμετάλλευση.

Η ανάπτυξη χωρίς όρια, χωρίς σεβασμό στη φύση και στην ιστορία, ισοδυναμεί με καταστροφή», καταλήγει η ανακοίνωση.