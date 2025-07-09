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Τέλος εποχής στη Red Bull: Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχωρεί μετά από 20 χρόνια στην κορυφή
Επιχειρήσεις
16:52 - 09 Ιουλ 2025

Τέλος εποχής στη Red Bull: Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχωρεί μετά από 20 χρόνια στην κορυφή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κρίστιαν Χόρνερ, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της σύγχρονης Formula 1, οδεύει προς αποχώρηση από τη θέση του επικεφαλής της Red Bull Racing, έπειτα από 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και ηγεσίας.

Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο εσωτερικές έρευνες και σοβαρές κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενη της ομάδας. Η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Red Bull Racing και γενικότερα για τη Formula 1. Ο άνθρωπος που έχτισε την ομάδα από το μηδέν και την οδήγησε στην κορυφή αποχωρεί μέσα σε σύννεφα αμφισβήτησης, φημών και εντάσεων.

Ο 50χρονος Βρετανός, που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από το 2005 (ίδρυση της Red Bull Racing), κατέγραψε μια πλούσια και επιτυχημένη πορεία με 8 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών, 4 με τον Σεμπάστιαν Φέτελ (2010–2013), 4 με τον Μαξ Φερστάπεν (2021–2024) και 6 τίτλους κατασκευαστών, εδραιώνοντας τη Red Bull ως μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του σπορ.

Ωστόσο, οι πρόσφατες κακές εμφανίσεις της ομάδας και η παρατεταμένη εσωτερική αναταραχή φαίνεται πως έγειραν την πλάστιγγα εις βάρος του.

Πιο αναλυτικά, η αποχώρηση του Χόρνερ φέρεται να συνδέεται με την καταγγελία εργαζόμενης για «εξαναγκαστική συμπεριφορά», που είχε γίνει αντικείμενο εσωτερικών ερευνών. Παρά το ότι αθωώθηκε δύο φορές, η σκιά των καταγγελιών παρέμεινε και, σύμφωνα με τη Daily Mail, «εξαφανίστηκε» για 16 μήνες, ώσπου επανήλθε στο προσκήνιο.

Έτσι, η ομάδα φαίνεται να πιέστηκε εσωτερικά και από εταιρικούς μετόχους να προχωρήσει σε λύση συνεργασίας, κυρίως λόγω κινδύνου για τη φήμη του brand Red Bull.

Τοποθετείται ο Λόρεντ Μακίς στη θέση του

Τη θέση του Χόρνερ αναλαμβάνει ο Λόρεντ Μακίς, πρώην επικεφαλής της Racing Bulls (θυγατρική ομάδα της Red Bull). Ο Mekies έχει πολυετή εμπειρία στη Formula 1, με θητεία και στη Ferrari, και θεωρείται πρόσωπο με τεχνική επάρκεια και διοικητική εμπειρία, ικανό να φέρει ηρεμία και σταθερότητα στην ομάδα.

Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, ο Χόρνερ ήδη αποχαιρέτησε την ομάδα το πρωί της Τρίτης στις 10:00, με τις διαπραγματεύσεις για τη λύση του συμβολαίου του να είναι σε εξέλιξη.

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