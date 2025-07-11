Συνήγορος του Πολίτη: «Κίτρινη κάρτα» στην Κεραμέως για τον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων

Δίνεται δηλαδή δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 50% του ποσού του επιδόματος και το υπόλοιπο μπορεί να δαπανάται μέσω της κάρτας για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μελέτησε τις καταγγελίες και έκρινε πως ο περιορισμός αυτός αντίκειται στον χαρακτήρα των ασφαλιστικών παροχών.

Αναλυτικά αναφέρει: