Συνήγορος του Πολίτη: «Κίτρινη κάρτα» στην Κεραμέως για τον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων

«Μετά από διερεύνηση μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών διαμαρτυρόμενων επειδή δεν δύνανται να κάνουν ελεύθερη χρήση του επιδόματος ανεργίας, καθώς και των επιδομάτων/παροχών γονικής άδειας και μητρότητας, κατόπιν της εισαγωγής του νέου τρόπου καταβολής τους μέσω προπληρωμένης κάρτας από τα μέσα Μαρτίου, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε επιστολή στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισημαίνοντας, ότι ο περιορισμός στον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων αυτών (50% του ποσού που πιστώνεται στη προπληρωμένη κάρτα δύναται να διατεθεί μόνο με συναλλαγές μέσω POS) αντίκειται στον χαρακτήρα τους ως ασφαλιστικών παροχών».
Για το λόγο αυτό απέστειλε και σχετική επιστολή στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση.