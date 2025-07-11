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Συνήγορος του Πολίτη: «Κίτρινη κάρτα» στην Κεραμέως για τον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων
Εργασιακά
18:48 - 11 Ιουλ 2025

Συνήγορος του Πολίτη: «Κίτρινη κάρτα» στην Κεραμέως για τον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων

Reporter.gr Newsroom
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Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ καταβάλλονται πλέον σε προπληρωμένη κάρτα. Ωστόσο, οι δικαιούχοι αντιδρούν καθώς από το ποσό που λαμβάνουν μπορούν το 50% να το κάνουν ανάληψη σε μετρητά, αλλά το υπόλοιπο 50% είναι υποχρεωμένοι να το δαπανούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Δίνεται δηλαδή δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 50% του ποσού του επιδόματος και το υπόλοιπο μπορεί να δαπανάται μέσω της κάρτας για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη μελέτησε τις καταγγελίες και έκρινε πως ο περιορισμός αυτός αντίκειται στον χαρακτήρα των ασφαλιστικών παροχών.
Αναλυτικά αναφέρει:

«Μετά από διερεύνηση μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών διαμαρτυρόμενων επειδή δεν δύνανται να κάνουν ελεύθερη χρήση του επιδόματος ανεργίας, καθώς και των επιδομάτων/παροχών γονικής άδειας και μητρότητας, κατόπιν της εισαγωγής του νέου τρόπου καταβολής τους μέσω προπληρωμένης κάρτας από τα μέσα Μαρτίου, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε επιστολή στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισημαίνοντας, ότι ο περιορισμός στον τρόπο διάθεσης των επιδομάτων αυτών (50% του ποσού που πιστώνεται στη προπληρωμένη κάρτα δύναται να διατεθεί μόνο με συναλλαγές μέσω POS) αντίκειται στον χαρακτήρα τους ως ασφαλιστικών παροχών».

Για το λόγο αυτό απέστειλε και σχετική επιστολή στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση.

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