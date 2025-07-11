ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Γενική Συνέλευση στις 5 Αυγούστου – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εδρεύουσας στο Διδυμότειχο (1 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ / ΕΒΡΟΥ, 68300) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος), με αριθμό ΓΕΜΗ 054412521000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την απόφαση από 11.07.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1) Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας:

-Άρθρο 1 αναφορικά με την Επωνυμία

- Διακριτικό Τίτλο της εταιρείας

-Άρθρο 2 αναφορικά με την Έδρα της εταιρείας

-Άρθρο 4 αναφορικά με τον Σκοπό της εταιρείας.

2) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και διανομής μερίσματος. 4) Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.202

4) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

5) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) κατ’ άρθρο 112 του ν.4548/2018.

6) Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

7) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025.

8) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9) Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του. 2

10) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

11) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 5 ης Αυγούστου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 14η Αυγούστου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.