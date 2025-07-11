ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Γενική Συνέλευση στις 5 Αυγούστου – Ποια θέματα θα συζητηθούν
Επιχειρήσεις
18:45 - 11 Ιουλ 2025

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Γενική Συνέλευση στις 5 Αυγούστου – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εδρεύουσας στο Διδυμότειχο (1 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ / ΕΒΡΟΥ, 68300) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος), με αριθμό ΓΕΜΗ 054412521000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την απόφαση από 11.07.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1) Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας:

-Άρθρο 1 αναφορικά με την Επωνυμία

- Διακριτικό Τίτλο της εταιρείας

-Άρθρο 2 αναφορικά με την Έδρα της εταιρείας

-Άρθρο 4 αναφορικά με τον Σκοπό της εταιρείας.

2) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και διανομής μερίσματος. 4) Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.202

4) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

5) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) κατ’ άρθρο 112 του ν.4548/2018.

6) Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

7) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025.

8) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9) Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του. 2

10) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

11) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 5 ης Αυγούστου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 14η Αυγούστου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Μυτιληναίου: Η Ευρώπη τιμωρεί το αλουμίνιο ενώ ενισχύονται οι κολοσσοί του άνθρακα - Απαιτούνται άμεσες διορθώσεις
Επιχειρήσεις

«Καμπανάκι» Μυτιληναίου: Η Ευρώπη τιμωρεί το αλουμίνιο ενώ ενισχύονται οι κολοσσοί του άνθρακα - Απαιτούνται άμεσες διορθώσεις

ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%
Εμπορεύματα

ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Ανακοινώσεις

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ