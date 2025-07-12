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Σακελλαροπούλου και Παυλόπουλος διαψεύδουν την ύπαρξη ηχητικού αρχείου των πρακτικών της διάσκεψης Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015
Πολιτική
13:20 - 12 Ιουλ 2025

Σακελλαροπούλου και Παυλόπουλος διαψεύδουν την ύπαρξη ηχητικού αρχείου των πρακτικών της διάσκεψης Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλος ντόρος προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών για την περιβόητη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει την κοινοποίηση των πρακτικών. Το αίτημα απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ωστόσο προέκυψε δημοσιοποίηση μέσω διαρροής. Έπειτα άνοιξε κουβέντα περί ύπαρξης ηχητικών ντοκουμέντων.

Στη διάψευση αυτής της πιθανότητας προχωρούν μέσω δηλώσεών τους στα ΝΕΑ του Σαββάτου, οι προκάτοχοι του Κώστα Τασούλα Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δηλώνει ότι δεν παρέλαβε ποτέ κάποιο ηχητικό αρχείο για την σύσκεψη της 6ης Ιουλίου. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα μόνο σε γραπτή μορφή. Όταν ανέλαβε την Προεδρία το 2020, τα πρακτικά της 6ης Ιουλίου δεν βρίσκοταν μαζί με τα άλλα σε χρηματοκιβώτιο, αλλά στο γραφείο της. Όπως δηλώνει στα ΝΕΑ, τα παρέδωσε στον γενικό γραμματέα για φύλαξη.

Από την πλευρά του, ο Προκόπης Παυλόπουλος σε δική του δήλωση υπογραμμίζει ότι τα πρακτικά απομαγνητοφωνήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής και παραδόθηκαν στη συνέχεια γραπτά στη Προεδρία, χωρίς κάποιο ηχητικό αρχείο. Όπως και η κ. Σακελλαροπούλου, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε μονογράφηση.

Επομένως, αμφότεροι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο.

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