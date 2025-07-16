Κικίλιας: 3.000 έλεγχοι σε ενοικιαζόμενα μέσα αναψυχής από το Λιμενικό

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη στις 663 πολυσύχναστες παραλίες της χώρας, έχει ήδη ελεγχθεί άνω του 99%, με το 89% των παραλιών να διαθέτει εγκατεστημένη και ενεργή ναυαγοσωστική παρουσία. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, αποτέλεσμα συστηματικού συντονισμού, συνεχούς πίεσης στους εμπλεκόμενους φορείς και στοχευμένων παρεμβάσεων.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα και στις παραλίες δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι ζήτημα δημόσιας ευθύνης. Δεν εφησυχάζουμε, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Με εντατικούς ελέγχους, ξεκάθαρες οδηγίες και γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου, φροντίζουμε ώστε το καλοκαίρι των Ελλήνων και των επισκεπτών μας να είναι ασφαλές και λειτουργικό», τονίζει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο παραμένει σε επιχειρησιακή εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.