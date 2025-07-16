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Κικίλιας: 3.000 έλεγχοι σε ενοικιαζόμενα μέσα αναψυχής από το Λιμενικό
Πολιτική
12:38 - 16 Ιουλ 2025

Κικίλιας: 3.000 έλεγχοι σε ενοικιαζόμενα μέσα αναψυχής από το Λιμενικό

Reporter.gr Newsroom
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2.965  έλεγχοι έγιναν  από τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και βεβαιώθηκαν 265 παραβάσεις, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 79. 760 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚ Λιμένα 20 . Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται  στο  πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου εντατικοποιημένης εποπτείας και ασφάλειας που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη στις 663 πολυσύχναστες παραλίες της χώρας, έχει ήδη ελεγχθεί άνω του 99%, με το 89% των παραλιών να διαθέτει εγκατεστημένη και ενεργή ναυαγοσωστική παρουσία. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, αποτέλεσμα συστηματικού συντονισμού, συνεχούς πίεσης στους εμπλεκόμενους φορείς και στοχευμένων παρεμβάσεων.
«Η ασφάλεια στη θάλασσα και στις παραλίες δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι ζήτημα δημόσιας ευθύνης. Δεν εφησυχάζουμε, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Με εντατικούς ελέγχους, ξεκάθαρες οδηγίες και γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου, φροντίζουμε ώστε το καλοκαίρι των Ελλήνων και των επισκεπτών μας να είναι ασφαλές και λειτουργικό», τονίζει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο παραμένει σε επιχειρησιακή εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.
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