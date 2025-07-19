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Η ΝΔ ζητά διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας χρυσαυγίτικες λογικές
Πολιτική
13:27 - 19 Ιουλ 2025

Η ΝΔ ζητά διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας χρυσαυγίτικες λογικές

Reporter.gr Newsroom
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Την διαγραφή του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις δηλώσεις του σε τηλεοπτικό πάνελ, όπου χαρακτήρισε το κυβερνητικό κόμμα «εγκληματική οργάνωση» σχολιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για υιοθέτηση χρυσαυγήτικων λογικών.

Συγκεκριμένα ο κ. Φαραντούρης δήλωσε στο Action24:

«Άνθρωποι της κυβέρνησης, υπουργοί και βουλευτές κατονομάζονται εγκληματική οργάνωση από τη δικογραφία, παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση. Σας φαίνεται περίεργο; Εγκληματική οργάνωση του χειρίστου είδους, ξεφτίλα, παρακμή, εκπόρνευση που δεν τιμούν τη χώρα. Και δεν τιμούν τους έντιμους νεοδημοκράτες βουλευτές που τώρα ασφυκτιούν με αυτή την ξεφτίλα».

Η απάντηση της κ. Σδούκου:

«Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης αποκάλεσε την κυβέρνηση «εγκληματική οργάνωση», συνοδεύοντας το λόγο του με τις λέξεις «ξεφτίλα, παρακμή, εκπόρνευση».

Θεωρούσαμε ότι ένα τέτοιου είδους παραλήρημα χρυσαυγίτικης λογικής θα το βλέπαμε μόνο από εκπροσώπους περιθωριακών σχηματισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιδράσει σε αυτό το αίσχος ή θεωρεί εαυτόν πλέον και επίσημα ένα περιθωριακό και ακραίο κόμμα;

Και για αυτό απευθυνόμαστε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελλο. Θα συνεχίσει να ανέχεται τον ευρωβουλευτή του μετά και από αυτή την ανατριχιαστική δήλωση;

Έχει το πολιτικό θάρρος να τον διαγράψει;»

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