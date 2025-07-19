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Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη με φόντο τα πρακτικά του 2015: Να είναι πιο μετρημένος, καθώς εκπροσωπεί την κυβέρνηση των σκανδάλων
Πολιτική
18:48 - 19 Ιουλ 2025

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη με φόντο τα πρακτικά του 2015: Να είναι πιο μετρημένος, καθώς εκπροσωπεί την κυβέρνηση των σκανδάλων

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«Ο κύριος Μαρινάκης να είναι πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, γιατί εκπροσωπεί τη χρεοκοπία, την κρίση και την κυβέρνηση των σκανδάλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντώντας στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα εμφανιζόμενα ως «Πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου του 2015».'    

«Αφού στην αρχή προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, τώρα με μακροσκελείς ανακοινώσεις προσπαθούν να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενό τους. Μάταια! Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία στις 21 Αυγούστου 2018», τονίζει στην ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Σήμερα έξι χρόνια μετά μια ακόμα κυβέρνηση της ΝΔ βυθίζει τη χώρα στη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα γαλάζια σκάνδαλα. Η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας, τα καρτέλ κάνουν πάρτι αισχροκέρδειας σε μεγάλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσαν μια Ελλάδα καλύτερη απ αυτή που παραλάβαμε το 2015. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, οι γαλάζιες ακρίδες έφεραν πίσω όλες τις παθογένειες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και την κατάρρευση της περιόδου 2008-2009.

Ο κύριος Μαρινάκης να είναι πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, γιατί εκπροσωπεί τη χρεοκοπία, την κρίση και την κυβέρνηση των σκανδάλων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προηγηθεί ειδική έκδοση των πρακτικών της 6ης Ιουλίου του 2015 με την εφημερίδα των Νέων. Επί του θέματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδοκιμαστεί από το εκλογικό κοινό και ότι κανείς δεν ξεχνά τους χαρακτηρισμούς «γερμανοτσολιάδες» και «προδότες.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 18:38
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