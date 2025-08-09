Ρωσία: Θετική στη συμφωνία ειρήνης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν - Προειδοποιεί ενάντια σε ξένες παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία υποδέχτηκε θετικά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο προειδοποίησε ότι η εξωτερική παρέμβαση ενδέχεται να περιπλέξει την κατάσταση στο Νότιο Καύκασο.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε την Παρασκευή (8/8) κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης των ΗΠΑ σε έναν μεταφορικό διάδρομο μέσω της Αρμενίας.

Στα πρώτα του σχόλια, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης στην Ουάσινγκτον, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις των δύο χωρών που τάσσονταν υπέρ των άμεσων συνομιλιών χωρίς μεσολαβητή.

Ωστόσο, το υπουργείο δήλωσε ότι οι μόνιμες λύσεις πρέπει να αναπτυχθούν από τις χώρες της περιοχής με την υποστήριξη γειτόνων όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία.

«Η συμμετοχή μη περιφερειακών παικτών πρέπει να ενισχύσει την ατζέντα για την ειρήνη, όχι να δημιουργήσει νέες διαιρέσεις», δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι ελπίζει να αποφευχθεί η «ατυχής εμπειρία» της επίλυσης συγκρούσεων υπό την ηγεσία της Δύσης στη Μέση Ανατολή.