ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσία: Θετική στη συμφωνία ειρήνης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν - Προειδοποιεί ενάντια σε ξένες παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
18:44 - 09 Αυγ 2025

Ρωσία: Θετική στη συμφωνία ειρήνης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν - Προειδοποιεί ενάντια σε ξένες παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία υποδέχτηκε θετικά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο προειδοποίησε ότι η εξωτερική παρέμβαση ενδέχεται να περιπλέξει την κατάσταση στο Νότιο Καύκασο.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε την Παρασκευή (8/8) κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης των ΗΠΑ σε έναν μεταφορικό διάδρομο μέσω της Αρμενίας.

Στα πρώτα του σχόλια, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης στην Ουάσινγκτον, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις των δύο χωρών που τάσσονταν υπέρ των άμεσων συνομιλιών χωρίς μεσολαβητή.

Ωστόσο, το υπουργείο δήλωσε ότι οι μόνιμες λύσεις πρέπει να αναπτυχθούν από τις χώρες της περιοχής με την υποστήριξη γειτόνων όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία.

«Η συμμετοχή μη περιφερειακών παικτών πρέπει να ενισχύσει την ατζέντα για την ειρήνη, όχι να δημιουργήσει νέες διαιρέσεις», δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι ελπίζει να αποφευχθεί η «ατυχής εμπειρία» της επίλυσης συγκρούσεων υπό την ηγεσία της Δύσης στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Προανήγγειλε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον
Ειδήσεις

Τραμπ: Προανήγγειλε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον

Ηνωμένο Βασίλειο: Πάνω από 365 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Πάνω από 365 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action

Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα
Ειδήσεις

Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο
Ειδήσεις

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν
Ειδήσεις

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση
Ειδήσεις

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης
Ειδήσεις

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ