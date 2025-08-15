ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τασούλας: Μοναδικά πολύτιμη καταφυγή η Παναγία για τον καθένα μας
Πολιτική
14:36 - 15 Αυγ 2025

Τασούλας: Μοναδικά πολύτιμη καταφυγή η Παναγία για τον καθένα μας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο. Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα εδώ στην Πάρο, στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, σ' έναν από τους αρχαιότερους και ιερότερους χώρους της Ορθοδοξίας, στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή, στις Κυκλάδες ολόκληρες, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όπου γης, ο Ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως λέγεται, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι για τον καθένα μας αλλά και για το Έθνος μας, μία μοναδικά πολύτιμη καταφυγή.

Ο καθένας και η καθεμία την νιώθουν βαθύτατα, ως παρηγοριά, ενθάρρυνση και στήριγμα στη ζωή τους, ενώ ως Υπέρμαχος Στρατηγός ενώνει και οδηγεί το Έθνος μας στους αγώνες του διαχρονικά, για ελευθερία και προκοπή. Έτσι την βλέπουμε, και έτσι αισθανόμαστε ότι μας βλέπει κι εκείνη, με τη γλυκύτητα του βλέμματός της, συμπαραστάτρια, σε κάθε ατομική, οικογενειακή ή συλλογική μας προσπάθεια.

Εύχομαι αυτό το μοναδικό της βλέμμα, να συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί προστατευτικά την πορεία μας, προς ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!

Και θα ήθελα, μιας και ανέφερα την Παναγιά, ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα, τούτες τις ώρες, να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Πολιτείας, προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προς την Ελληνική Αστυνομία, προς το Λιμενικό Σώμα, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς το ΕΚΑΒ, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουν τα λυσσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών. Και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας, αυτού του Αυγούστου, να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Της ΝΔ το πανηγύρι
Ανεμοδείκτης

Της ΝΔ το πανηγύρι

Μητσοτάκης: Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς

Μπορεί η Ουκρανία να συρθεί σε συμφωνία «παραχώρησης εδαφών»; Η λεπτή γραμμή του διεθνούς δικαίου
Ειδήσεις

Μπορεί η Ουκρανία να συρθεί σε συμφωνία «παραχώρησης εδαφών»; Η λεπτή γραμμή του διεθνούς δικαίου

Η Παναγία όπως την ύμνησαν σπουδαίοι ποιητές
Magazino

Η Παναγία όπως την ύμνησαν σπουδαίοι ποιητές

Have you been in Zakynthos, Chios and Keratea?
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Have you been in Zakynthos, Chios and Keratea?

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας
Πολιτική

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας

Τασούλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου
Πολιτική

Τασούλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο
Ειδήσεις

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Κοινό όραμα με τη Γαλλία μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Κοινό όραμα με τη Γαλλία μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ