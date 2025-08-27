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Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα»
Πολιτική
21:25 - 27 Αυγ 2025

Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα»

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σχετικά με το σχέδιο νόμου για την παράτυπη μετανάστευση,  στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.  

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε εκτενή αναφορά στην ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής, λέγοντας:

«Μέχρι σήμερα υπήρχε η προσδοκία: θα παραμείνω, θα εργαστώ άτυπα, θα συμπληρώσω χρόνια και θα νομιμοποιηθώ. Αυτό τελειώνει. Με το νέο πλαίσιο οι επιστροφές θα αυξηθούν. Τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα.»

«Αυτό σημαίνει», εξήγησε ο κ. Πλεύρης, «ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη».

Για τις αιτήσεις ασύλου ο υπουργός είπε ότι εξετάζονται πλέον στον πρώτο βαθμό σε 35 ημέρες, όταν στο παρελθόν χρειάζονταν δύο χρόνια.

Επισήμανε, δε, ότι το νέο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει πλήρως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ελλάδα εφαρμόζει εμπροσθοβαρώς διατάξεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών, όπως η σύντμηση των προθεσμιών και η δυνατότητα επιστροφής σε χώρες προσωρινής διαμονής. Η Συνθήκη της Γενεύης δεν δίνει δικαίωμα επιλογής χώρας ασύλου· προβλέπει προστασία στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινά από το Αφγανιστάν και να υποβάλει αίτημα στον Καναδά».

«Δεν υπάρχει τίποτε το απάνθρωπο στο να ζητάς από κάποιον που δεν είναι πρόσφυγας να επιστρέψει στη χώρα του, όταν του δίνεις τη δυνατότητα στήριξης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αντιθέτως, είναι δίκαιο, είναι απαραίτητο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της», υποστήριξε ακόμη.

Τα μαζικά μηνύματα των διακινητών

Ο Θάνος Πλεύρης είπε, ακόμη, ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν της τροπολογίας για την αναστολή ασύλου, στις αρχές Ιουλίου, εστάλησαν μαζικά μηνύματα σε μετανάστες που τους υποδείκνυαν να κατευθυνθούν στην Κρήτη και τη Γαύδο: «Η Ιταλία αυστηροποιεί το πλαίσιο της, μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη – Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο», ήταν το μήνυμα, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη.

«Όταν έχεις και τις πληροφορίες ότι ξαφνικά, τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μια επιθετική κίνηση, θα αντιδράσεις. Και με τη διπλωματία, και με την καλύτερη προστασία, και με την αποτροπή και με τη νομοθεσία. Όταν ο άλλος είδε ότι όταν έφτασε, μπήκε στην Αμυγδαλέζα… Μπήκε στις κλειστές δομές, άρχισαν να γίνονται οι επικοινωνίες και τα τηλέφωνα. “Εδώ πέρα, εσείς μας είχατε πει θα έρθουμε θα υποβάλλουμε άσυλο θα βγούμε ελεύθεροι…” ήταν η εικόνα που έδιναν οι παράνομοι εισελθόντες», είπε ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι η τροπολογία για την αναστολή ασύλου ήταν απαραίτητη, καθώς δεν μπορείς να δέχεσαι 500 άτομα την ημέρα με βάρκες, και να μην κάνεις τίποτα.

Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Τέλος, ο υπουργός προανήγγειλε ότι έως το τέλος του χρόνου, θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχουν πολλοί πολίτες χωρών με τις οποίες η Ελλάδα συνεργάζεται, πλην όμως, προτιμούν την παράνομη οδό λόγω κόστους και γραφειοκρατίας.

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