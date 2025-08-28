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ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει τροπολογία για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
Πολιτική
10:57 - 28 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει τροπολογία για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επανακαταθέτει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, την τροπολογία η οποία αφορά στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε όλες τις κλίμακες. Η τροπολογία είναι πλήρως κοστολογημένη.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων. Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 11:00
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