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Η ακρίβεια «καταπίνει» τις αυξήσεις μισθών – Τα νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία
Οικονομία
20:30 - 29 Αυγ 2025

Η ακρίβεια «καταπίνει» τις αυξήσεις μισθών – Τα νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία

Reporter.gr Newsroom
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Παρά την επίσημη εικόνα ισχυρής ανάπτυξης και συνεχών αυξήσεων στους μισθούς, η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει δύσκολη. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να «τρώει» το διαθέσιμο εισόδημα, καθιστώντας την ακρίβεια το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Οι πολίτες αισθάνονται φτωχότεροι, ακόμα κι αν στην πραγματικότητα οι απολαβές τους έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περίοδο 2021–2025 οι μισθοί αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 35%, ή περίπου 10% ετησίως. Ωστόσο, οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 38%, εξανεμίζοντας κάθε όφελος. Η ενίσχυση των εισοδημάτων δεν στέκεται ικανή να καλύψει το ολοένα και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να «βγαίνουν μείον» στο τέλος του μήνα.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα τετραμελούς οικογένειας με μηνιαίο εισόδημα 2.400 ευρώ: 500 ευρώ για τρόφιμα, 250 για μετακινήσεις, 700 για ενοίκιο, 600 για φροντιστήρια, 200 για λογαριασμούς ΔΕΚΟ, 150 για ένδυση και άλλα 100 για διάφορα έξοδα. Σύνολο: 2.500 ευρώ – δηλαδή 100 ευρώ περισσότερα από το εισόδημα, χωρίς να υπολογίζονται απρόβλεπτες ανάγκες ή αποταμίευση.

Η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας ως προς το κόστος ζωής είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Deutsche Bank, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση παγκοσμίως στο κόστος διαβίωσης, 25η στους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης, 29η στην τιμή καφέ, ενώ στους μισθούς βρίσκεται μόλις στην 56η θέση. Η αντίφαση ανάμεσα στις τιμές και τις αποδοχές καταδεικνύει την ασφυκτική πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παρά τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη, η καθημερινή πραγματικότητα για τους περισσότερους Έλληνες είναι ζοφερή. Ο πληθωρισμός, τα υψηλά ενοίκια και η ενεργειακή ακρίβεια καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση των οικονομικών, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας και μόνιμης οικονομικής πίεσης.

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