ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχαράκη: Θα ανοίξουμε σχολεία που έχουν κλείσει, ακόμα και για ένα παιδί
Πολιτική
09:27 - 04 Σεπ 2025

Ζαχαράκη: Θα ανοίξουμε σχολεία που έχουν κλείσει, ακόμα και για ένα παιδί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ακόμα και ένα παιδί να εμφανιστεί, θα ανοίξει ένα σχολείο που ενδεχομένως να έχει μπει σε αναστολή ή ακόμα και να έχει κλείσει», ξεκαθάρισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ερωτηθείσα για τα σχολεία που μένουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών. 

Όπως είπε, η κ. Ζαχαράκη, αυτό το απέδειξε το υπουργείο φέτος στην Ψέριμο, όπου το σχολείο άνοιξε ξανά, καθώς μετά από 16 χρόνια έχει 2 μαθητές. Η υπουργός εξήγησε ότι στα σχολεία που μπαίνουν σε αναστολή, το κουδούνι έχει να χτυπήσει για πολλά χρόνια.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο παραμένουν κλειστά περί τα 700 σχολεία σε όλην τη χώρα, γιατί δεν έχουν μαθητές.

Αξιολόγηση

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση, σημείωσε ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ούτε ένα βήμα πίσω, ενώ ανέφερε ότι το μέτρο δεν είναι τιμωρητικό αλλά βαθιά βελτιωτικό. Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών που είναι υπέρ της αξιολόγησης.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητο βήμα για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την κα. Ζαχαράκη, 150.000 εκπαιδευτικοί ξεκινούν την επιμόρφωση όχι μόνο στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα ψηφιακά εργαλεία. Επίσης, τόνισε ότι για πρώτη φορά φέτος οι σύμβουλοι εκπαίδευσης μπαίνουν μέσα στην τάξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 09:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία 200 υπόπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οικονομία

Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία 200 υπόπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυγατίζει ο λογαριασμός της ΔΕΘ – Ο «χάρτης» των κυβερνητικών παρεμβάσεων
Οικονομία

Αυγατίζει ο λογαριασμός της ΔΕΘ – Ο «χάρτης» των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Αυξήσεις έως και 54,26% στα σχολικά είδη - Πίνακας με τα προϊόντα και τις τιμές
Οικονομία

Αυξήσεις έως και 54,26% στα σχολικά είδη - Πίνακας με τα προϊόντα και τις τιμές

Φάκελος Κεντροαριστερά: Τα στοιχήματα του Ανδρουλάκη απέναντι στην πιθανή επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική

Φάκελος Κεντροαριστερά: Τα στοιχήματα του Ανδρουλάκη απέναντι στην πιθανή επιστροφή Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά
Ειδήσεις

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό
Υγεία

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές
Οικονομία

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια
Ναυτιλία

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

Οικονομία
22/06/2026 - 08:59

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 08:58

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:35

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:25

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:07

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Magazino
22/06/2026 - 08:00

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

Ναυτιλία
22/06/2026 - 07:55

Το όνομα Κυριακού επανέρχεται στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 07:48

Άνοιξε η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ μετά τις πρόσφατες ΑΜΚ

Εργασιακά
22/06/2026 - 07:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 23:04

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

Ειδήσεις
21/06/2026 - 21:30

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ