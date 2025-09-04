Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Το περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Κτήριο 10, μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό κάθε ηλικίας, φιλοξενώντας θεματικά πάνελ, παιδικές παραστάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις προγραμμάτων που εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.
Μέσα από την παρουσία του στη φετινή διοργάνωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει να φέρει τον πολίτη πιο κοντά στις πράσινες πολιτικές, να αναδείξει τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις της σημερινής εποχής, καθώς και να ενισχύσει το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης για ένα πιο βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τόσο στο περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και εκτός αυτού:
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Προστατευτικό Περιαστικό
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Α. Tην Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου (ώρα 08:30 – 10:30), ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, θα πραγματοποιήσουν αρχιτεκτονικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από την Πλατεία Εμπορίου, περιλαμβάνοντας επτά ενδιάμεσες στάσεις σε σημεία ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και αστικού ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αίμιλος Ριάδης» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Β. Ημερίδα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης»
10:30-11:00: Βράβευση Φορέων για την διάκρισή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητικότητας 2024
Βράβευση των δήμων που διακρίθηκαν για την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας ως επίσημη αναγνώριση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον.
Τους δήμους Αλίμου, Παλιού Φαλήρου και Ανατολικής Σάμου θα βραβεύσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τους δήμους Γρεβενών, Εορδαίας και Δυτικής Σάμου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς.
11:00-12:00: Πάνελ Συζήτησης με θέμα «Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου»
Συζήτηση με επίκεντρο τις γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις της ίδρυσης θαλάσσιων πάρκων, σε άμεση σύνδεση με την εθνική στρατηγική για τις ΑΟΖ, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων φυσικών πόρων.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
Στο πάνελ, ομιλητές θα είναι:
12:00-13:00: Πάνελ Συζήτησης με θέμα«Μεταρρυθμίσεις και προκλήσεις στην Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα»
Συζήτηση για τις θεσμικές εξελίξεις, τις στρατηγικές υποδομές και τις προκλήσεις μετάβασης προς την κυκλική οικονομία, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση, τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
Στο πάνελ, ομιλητές θα είναι:
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ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Α. Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του ξύλινου περιπτέρου της Δασικής Υπηρεσίας, Το περίπτερο βρίσκεται ανάμεσα στα περίπτερα 8 και 13και αναδεικνύει τον ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας στην προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.
Β. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης»
10:30-11:30: Παιδική παράσταση στο περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διαδραστική παράσταση περιβαλλοντικού χαρακτήρα για παιδιά, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος.
11:30-12:00: Εγκαίνια περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επίσημη έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89ηΔΕΘ.
Γ. Πέρα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο περίπτερό του και ως μέρος της ευρύτερης παρουσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση "Climate Neutral Citi
Από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, διοργανώνεται (ώρα 14:30 – 14:50), θεματική ενότηταμε τίτλο "Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030: Η καινοτομία ως καταλύτης εφαρμογής των στρατηγικών δεσμεύσεων", στην οποία συμμετέχουν:
Α. Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στις εξής θεματικές:
Β. Ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στις εξής θεματικές: