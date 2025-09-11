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Έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος στο Κατάρ: Σενάρια συλλογικής αντίδρασης κατά Ισραήλ
Ειδήσεις
16:04 - 11 Σεπ 2025

Έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος στο Κατάρ: Σενάρια συλλογικής αντίδρασης κατά Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής συγκαλείται στην Ντόχα την Κυριακή και τη Δευτέρα, στον απόηχο της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Εμιράτου, QNA, μετέδωσε ότι η σύνοδος θα επικεντρωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ και θα αναζητήσει κοινή στάση των αραβικών και ισλαμικών χωρών.

Συλλογική αντίδραση υπό εξέταση

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε χθες ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με περιφερειακούς συμμάχους για το ενδεχόμενο μιας συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκες, ενώ δεν έλειψε και η σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Τελ Αβίβ.

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις

Το Κατάρ, σε συνεργασία με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων παραμένουν σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Η σύνοδος της Ντόχα αναμένεται να καταδείξει αν ο αραβοϊσλαμικός κόσμος θα κινηθεί με κοινό μέτωπο απέναντι στην ισραηλινή στρατιωτική δράση.

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