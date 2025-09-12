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Νέα Αριστερά κατά της αποφυλάκισης Μιχαλολιάκου: «Πλήγμα στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη»
Πολιτική
19:34 - 12 Σεπ 2025

Νέα Αριστερά κατά της αποφυλάκισης Μιχαλολιάκου: «Πλήγμα στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη»

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδρασή της στην αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου εκφράζει η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Δικαιοσύνης πλήγμα στη δημοκρατία και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης φασιστικών μορφωμάτων στη δημόσια ζωή.    

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό», τονίζει και προσθέτει:

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 19:27
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