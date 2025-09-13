Κοντογεώργης: «Ανάβουμε το φως στα χωριά» - Εθνικός στόχος η ανάπτυξη της περιφέρειας

Η Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού, όπως ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Χωριάτικα» του Δήμου Αμφίπολης.

Όπως τόνισε, «για εμάς – και για μένα προσωπικά – είναι εθνικός στόχος είτε να έρθει η περιφέρεια πιο κοντά στο κέντρο είτε το κέντρο να μετακινηθεί προς την περιφέρεια». Και εξηγεί πως, παρότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν πέσει πόροι και έχει γίνει προσπάθεια, το αποτέλεσμα δεν είναι το προσδοκώμενο: «Άρα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι πώς θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη και να του δώσουμε τη δυνατότητα να μείνει, να ζήσει, να εργαστεί και να φτιάξει οικογένεια στον τόπο του, αν αυτό θέλει. Να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να χρειαστεί να φύγει. Και αυτό απαιτεί σχέδιο, συγκροτημένη δουλειά, και υπομονή».

Η Εθνική Στρατηγική, όπως εξηγεί, «ακριβώς αυτό κάνει: χτίζει από κάτω προς τα πάνω. Σχεδιάζει με λεπτομέρεια, με βάση τις τοπικές ανάγκες, μέσα από διαβούλευση και διαρκή παρουσία. Γιατί το λέω ξεκάθαρα – δεν γίνεται αυτή η δουλειά από την Αθήνα. Πρέπει να πας εκεί, να ακούσεις, να δεις, να μιλήσεις με τον κόσμο. Και το κάνουμε ήδη, με επισκέψεις σε πολλές περιοχές».

Όσο για τους νέους, ο υφυπουργός υπογραμμίζει πως αποτελούν «και το παρόν και το μέλλον» και σημειώνει ότι στη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ προβλέπεται μηδενική φορολογία για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, και μειωμένος συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών στο ίδιο εισοδηματικό όριο. «Μας νοιάζει να στηρίξουμε τη νέα γενιά, και ειδικά όσους εργάζονται ή θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά, χωρίς να αισθάνονται παγιδευμένοι. Εγώ βλέπω σε αυτή τη γενιά μία ενέργεια, μία δημιουργική ορμή – και δεν χρειάζεται να τη χειραγωγήσεις, αλλά να της ανοίξεις τον δρόμο».

Αναφέρει επίσης πως η συμμετοχή των πολιτών είναι βασικός πυλώνας του σχεδιασμού: «Κάθε τοπικό σχέδιο θα έχει πλατφόρμα διαβούλευσης. Ήδη βλέπουμε νέους να συμμετέχουν ενεργά σε φορείς – επιμελητήρια, επιστημονικές ενώσεις κ.λπ. Θέλουμε όμως η διαβούλευση να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική. Θα ξεκινήσει ψηφιακά, για να ενισχυθεί η συμμετοχή, και δουλεύουμε και σε άλλους τρόπους να την κάνουμε πιο ζωντανή».

Σε σχέση με την παραμεθόριο, και ειδικά για τον Έβρο, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αγωνία μας είναι πώς θα "ανάψει το φως στο χωριό". Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά η παραμεθόριος χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται σχέδιο. Το κίνητρο των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε χωριά του βορείου Έβρου δεν είναι πανάκεια – κανένα μέτρο μόνο του δεν αρκεί. Όμως ήδη πάνω από 500 άτομα είναι επιλέξιμα και ενδιαφέρονται. Αυτό δείχνει ότι κάτι κινείται. Το στοίχημα τώρα είναι να το κάνουμε πράξη».

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο υφυπουργός εξηγεί ότι «δεν είναι αποσπασματικά – είναι στοχευμένα για την ενίσχυση των ανθρώπων που ζουν ή θέλουν να ζήσουν σε χωριά και μικρά νησιά. Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία στα χωριά, μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά με έως 20.000 κατοίκους. Αυτά είναι κίνητρα με ουσία».

Μιλώντας για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στην Κεντρική Μακεδονία, ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη: «Όποιος την επισκεπτόταν τα προηγούμενα χρόνια, έβλεπε ένα κλίμα μόνιμης γκρίνιας απέναντι στην Αθήνα και στο κράτος. Αυτό αλλάζει. Η διαφορά πλέον φαίνεται. Είχαμε έργα που είχαν βαλτώσει – οδικοί άξονες ξεχασμένοι, περιοχές αποκομμένες. Τώρα ξαναπιάνουμε το νήμα από την αρχή: Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, Δράμα-Αμφίπολη – αυτά τα έργα επιτέλους προχωρούν».

Και προσθέτει ότι μέσα από την πλατφόρμα erga.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν κάθε τρεις μήνες την πρόοδο των έργων: «Διαφάνεια, λογοδοσία και ενημέρωση – αυτό είναι το στοίχημα».

Κλείνοντας, τονίζει πως η Μακεδονία και η Θράκη «δεν είναι απλά γεωγραφικές περιοχές – είναι στρατηγικά σημεία. Είναι σταυροδρόμι. Έχουν δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο πρέπει. Πιστεύω ακράδαντα ότι το τοπίο αλλάζει – και πολύ σύντομα θα το βλέπουμε παντού, όπως ήδη το βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη».