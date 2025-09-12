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Αποφυλάκιση Νίκου Μιχαλολιάκου: Έντονες αντιδράσεις από τον πολιτικό χώρο
Πολιτική
21:59 - 12 Σεπ 2025

Αποφυλάκιση Νίκου Μιχαλολιάκου: Έντονες αντιδράσεις από τον πολιτικό χώρο

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο και από τη Μάγδα Φύσσα, η οποία δήλωσε «οργισμένη» για αυτήν την απόφαση.  

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (12/9), το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για λόγους υγείας και ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η Μάγδα Φύσσα, σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, είπε: «Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη».

Παράλληλα, τα κόμματα της Αριστεράς τοποθετήθηκαν με ανακοινώσεις τους σχετικά με την απόφαση, ασκώντας σφοδρή κριτική και χαρακτηρίζοντας την αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής ως πλήγμα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα και τα εγκλήματα των νεοναζί

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».

«Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, “για λόγους υγείας”!», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Καλεί, δε, τη δικαιοσύνη: «Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης».

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε “επικίνδυνη σωματική βλάβη”, με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την “ευαισθησία” της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματα τους. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να “δείχνει τα δόντια της” απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί» προσθέτει η ανακοίνωση του Περισσού.

«Ό,τι και να κάνει το αστικό “κράτος δικαίου” και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να “ξεπλύνει” το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα. Τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας», σημειώνεται.

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ: «Το εργατικό – λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, με τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει».

Νέα Αριστερά: Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δημοκρατικά δικαιώματα

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό», τόνισε και πρόσθεσε:

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 22:05
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