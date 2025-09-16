Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia Bank: Ένα «καλό νέο» για το τραπεζικό σύστημα και το Ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η εξαγορά αποτελεί διπλή επιτυχία: πρώτον, για το τραπεζικό σύστημα, «διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός», και δεύτερον, για το Δημόσιο, «διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει».
Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε τη δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία στήριξε τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής: «Ήμουν αρμόδιος υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».