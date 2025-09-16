Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia Bank: Ένα «καλό νέο» για το τραπεζικό σύστημα και το Ελληνικό Δημόσιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαιρέτησε την εξαγορά του 70% των μετοχών της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως θετική εξέλιξη για το τραπεζικό σύστημα και για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η εξαγορά αποτελεί διπλή επιτυχία: πρώτον, για το τραπεζικό σύστημα, «διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός», και δεύτερον, για το Δημόσιο, «διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε τη δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία στήριξε τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής: «Ήμουν αρμόδιος υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».