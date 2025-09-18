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Συνάντηση Δένδια με υπουργό Άμυνας Κροατίας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κροατίας
Πολιτική
16:27 - 18 Σεπ 2025

Συνάντηση Δένδια με υπουργό Άμυνας Κροατίας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κροατίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας της Κροατίας, Ivan Anušić, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Μετά τη διμερή συνάντηση των δύο Υπουργών, ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κροατίας, οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή άμυνα και αμυντική βιομηχανία, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ασφάλειας.

Από την ελληνική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ, Πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, καθώς και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Από την κροατική πλευρά, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Tihomir Kundid, ο Πρέσβης της Κροατίας στην Ελλάδα, Aleksandar Sunko, η επικεφαλής Αμυντικής Πολιτικής, Nikola Volf, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών, Ivica Grebenar, η επικεφαλής του Γραφείου του υπουργού Άμυνας, Marina Vujcic, και ο Σύμβουλος του υπουργού, Tomislav Lozusic.

Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ και υπουργέ Άμυνας της Κροατίας,

αγαπητέ Ivan,

Είναι μεγάλη μου χαρά που σε καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα και μάλιστα δεδομένου του γεγονότος ότι είναι η πρώτη σου επίσκεψη στην Ελλάδα.

Είμαι βέβαιος ότι είναι η αρχή πολλών επομένων επισκέψεών σου εδώ.

Σήμερα, πάντως, μας δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στις αμυντικές σχέσεις ανάμεσα στην Κροατία και την Ελλάδα.

Με την Κροατία είμαστε και οι δύο χώρες των Βαλκανίων, χώρες-μέλη της ΕΕ, χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, χώρες οι οποίες από την ίδια τη φύση της σχέσης μπορούν να αναπτύξουν τις πιο θερμές και εγκάρδιες μεταξύ τους σχέσεις.

Το πόσο σημαντικό θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με την Κροατία αποδεικνύεται από το γεγονός όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκα την Κροατία 6 φορές. Και έχω τον ίδιο σκοπό τώρα που είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, θεωρώ υποχρέωσή μου να αρχίσω την τοποθέτησή μου από τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα υπηρετεί την «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης», δηλαδή την ευρωατλαντική πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Και σε αυτό νομίζω ότι με την Κροατία έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη.

Επίσης, και οι δύο χώρες υπερασπιζόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και τις καταστατικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών, το απαραβίαστο των διεθνών συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών.

Πιστεύουμε ότι η επιθετικότητα και ιδιαίτερα η χρήση βίας είναι κάτι που απαγορεύεται απολύτως στις διεθνείς συνθήκες.

Θα ήθελα να έρθω και σε πιο πρακτικά θέματα της μεταξύ μας συνεργασίας, δεδομένου ότι είμαστε και οι δύο χώρες μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα και η Κροατία έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ. Αναζητήσαμε λοιπόν συνέργειες, χώρους και προγράμματα που μπορούμε από κοινού να συνεννοηθούμε.

Επίσης, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον ομόλογό μου τη μεγάλη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Να του εξηγήσω το τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Να του εξηγήσω τι προσπαθεί να κάνει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Την προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Και, επίσης, τη διάθεσή μας να συνεργαστούμε με τα οικοσύστημα φιλικών σε εμάς χωρών.

Συζητήσαμε για τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις στις οποίες ήδη συμμετέχουμε μαζί, καθώς και τις κοινές δυνατότητες εκπαίδευσης που έχουμε.

Είχα την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι τουλάχιστον 40 μαθητές από την Κροατία, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας, έχουν φοιτήσει στα στρατιωτικά σχολεία της Ελλάδας.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να μεγαλώσει, μπορεί να αυξηθεί, είτε με τη συμμετοχή περισσότερων Κροατών πιλότων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Καλαμάτας είτε στις υπόλοιπες Σχολές των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Από την άλλη πλευρά, προσβλέπω και στη συμμετοχή Ελλήνων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κροατικά σχολεία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή αντίληψη του πώς οργανώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις της η φιλική για εμάς αυτή χώρα.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το έδαφος συνεργασίας είναι απέραντο. Ένα παράδειγμα είναι ότι η Κροατία έχει κι αυτή Rafale. Έχει 12 Rafale, μπορούμε να συνεργαστούμε και σε αυτό το πλαίσιο, όπως και στο γεγονός ότι η Κροατία έχει ζητήσει να αγοράσει άρματα Leopard II. Άρματα τα οποία ήδη χρησιμοποιεί η Ελλάδα.

Καταλήγω λέγοντας ότι ανοίγεται μπροστά μας ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε στενότερα, με κοινή αντίληψη, με κοινές πρωτοβουλίες, με διάθεση να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας, μεταξύ των λαών μας, μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οικονομιών μας, προς αμοιβαίο όφελος, στο πλαίσιο των αρχών και αξιών που και οι δύο χώρες πρεσβεύουμε μέσα στην ΕΕ και μέσα στο ΝΑΤΟ.

Αγαπητέ μου Ivan, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σου σήμερα εδώ. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πως είναι η πρώτη από πολλές».

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