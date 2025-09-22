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Χαρίτσης: «Ναι» σε πολιτικές συνεργασίες με προγραμματικό πρόσημο – Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος
Πολιτική
12:16 - 22 Σεπ 2025

Χαρίτσης: «Ναι» σε πολιτικές συνεργασίες με προγραμματικό πρόσημο – Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτός σε πολιτικές συνεργασίες με προγραμματικό πρόσημο δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, στα πλαίσια ραδιοφωνικής του συνέντευξης τη Δευτέρα (22/9).  

Αναλυτικότερα, υπογράμμισε πώς η κοινωνία ζητά διέξοδο από τις πολιτικές της κυβέρνησης και τόνισε την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να αναγνωρίσει άμεσα το κράτος της Παλαιστίνης.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε μια δημοκρατία να κάνει τους σχεδιασμούς του και εφόσον μιλάμε για κινήσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες και εκφράζουν υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες τότε βεβαίως σε μια δημοκρατία μπορεί να υπάρχουν και νέες πολιτικές κινήσεις».

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα

«Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκονται τα πράγματα και με μια κοινωνία η οποία ασφυκτιά και η οποία έχει απαιτήσεις και κυρίως ένας κόσμος της Αριστεράς ο οποίος είναι απογοητευμένος είναι να υπάρξει μια ουσιαστική διέξοδος σε αυτό το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε σήμερα και αυτό σημαίνει απάντηση από την σκοπιά της Αριστεράς στα αδιέξοδα που δημιουργεί η Δεξιά. Αυτό είναι το κρίσιμο και εκεί θα μετρηθούμε όλοι. Το κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν και άλλες κινήσεις οι οποίες θα δώσουν μια πειστική απάντηση αυτό μένει να δοθεί, μέχρι τώρα εγώ δεν έχω δει μια τέτοια προοπτική.

Η Νέα Αριστερά έχει μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου και αυτό το λαϊκό μέτωπο δεν είναι απλώς και μόνο μια συγκόλληση κάποιων ηγεσιών ή κάποιων πολιτικών παραγόντων, αυτό πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ σαφές πολιτικό πρόγραμμα το οποίο να λέει στην κοινωνία ότι εδώ μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ευθέως και απολύτως αντιπαραθετικό σε αυτό το οποίο εφαρμόζεται σήμερα από την κυβέρνηση της ΝΔ, από αυτό τον καθεστωτισμό τον οποίο ζει η ελληνική κοινωνία, και με το οποίο μπορούμε να πάμε μπροστά και να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο».

Το ΠΑΣΟΚ να επιλέξει αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο του Σάντσες ή του Σολτς

«Έχουμε και συνεδριακή απόφαση και μιλάμε για την ανάγκη ενός μετώπου το οποίο θα περιλαμβάνει δυνάμεις από την ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι και την Αριστερή Σοσιαλδημοκρατία συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής οικολογίας άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία τύπου Σολτς η οποία οδήγησε σε αδιέξοδα τη σοσιαλδημοκρατία και κατέρρευσε στη Γερμανία γιατί δεν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει τη διαφορά από το νεοφιλελευθερισμό ή αν θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία τύπου Σάντσεθ η οποία ανοίγει νέους δρόμους. Πολύ φοβάμαι το ΠΑΣΟΚ σήμερα περισσότερο κοιτάζει προς την πλευρά Σολτς παρά προς την πλευρά Σάντσεθ και αυτό είναι ένα δυστύχημα αυτή τη στιγμή συνολικά για την προοδευτική πορεία που θα μπορούσαν να έχουν τα πράγματα στη χώρα».

Ναι σε συνεργασίες με πολιτικό πρόσημο και πρόγραμμα

«Αυτή τη στιγμή γίνεται αντιληπτό από ολοένα και περισσότερους ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι και δεν μπορεί ο καθένας να περιχαρακώνεται στο «μαγαζάκι του» και να θεωρεί ότι απλώς και μόνο επειδή βρίσκεται σε μια θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης ή μια θέση σχετικής πολιτικής ισχύος νομίζει ότι έτσι μπορεί να συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζητάει η ελληνική κοινωνία είναι διέξοδος και διέξοδο δεν μπορεί να τη δώσει κανένας εφόσον δεν πείθει ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή και πολίτική αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Για αυτό και η Νέα Αριστερά βάζει το ζήτημα του Λαϊκού μετώπου, βάζει το ζήτημα των συνεργασιών όμως το βάζει με ουσιαστικό πολιτικό τρόπο, με πολιτικό πρόσημο και πρόγραμμα».

Ανοιχτός για εκλογική κάθοδο με ΣΥΡΙΖΑ

« Εμείς δεν θα πούμε όχι σε μια συζήτηση η οποία βάζει μπροστά το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής από τη σκοπιά της Αριστεράς και από τη σκοπιά μιας προοδευτικής διεξόδου άρα με αυτή την έννοια εφόσον μπορούμε να συζητήσουμε πάνω στα βασικά επίδικα της περιόδου και τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας … Βεβαίως να κάνουμε τη συζήτηση…

Αυτό που έχει για εμάς σημασία δεν είναι η κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα, αυτό που έχει σημασία είναι το να υπάρξει μια διέξοδος πολιτική η οποία να εκφραστεί και στην κάλπη των επόμενων εκλογών. Ένα εκλογικό σχήμα το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πειστικά απέναντι στην κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς αν θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένας ενδεχόμενος κομματικός σχηματισμός από την κα Καρυστιανού

«Αναμφίβολα θα το επηρεάσει, θα δημιουργήσει ανακατατάξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι κατά πόσο πολιτικές κινήσεις εκφράζουν πραγματικά κοινωνικές διεργασίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υπαρκτές, αυτό είναι το κρίσιμο».

Σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει να κρύβεται, υπάρχει από τον Δεκέμβριο του 2015 ομόφωνη απόφαση της Βουλής, την είχε ψηφίσει και η ΝΔ τότε, για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Τώρα όχι απλώς είναι η ώρα, έχει περάσει η ώρα, είναι ήδη αργά. Τώρα που όλες οι μεγάλες χώρες της Δύσης αλλάζουν πορεία και προχωρούν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους είναι ιστορική ευθύνη και ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία, την ιστορία της και τον πολιτισμό της η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτέλους να προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

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