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Όλγα Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός
Πολιτική
08:30 - 23 Σεπ 2025

Όλγα Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού διεθνούς εμβέλειας, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη προχώρησε σε δήλωση με αφορμή το Olympic Yacht Show 2025.

Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του θαλάσσιου τουρισμού, και ειδικότερα του yachting, ως βασικού πυλώνα για την εθνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε:

«Η Ελλάδα καταγράφει διαρκώς κορυφαίες επιδόσεις στον τουρισμό, ενισχύοντας τη θέση της ως διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού. Στόχος μας η βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος και τον σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ο θαλάσσιος τουρισμός, με επίκεντρο το yachting, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, προσφέροντας ουσιαστική συμβολή στην εθνική οικονομία και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Αποτελεί μια μορφή τουρισμού που ενισχύει την ποιοτική εμπειρία του επισκέπτη, μειώνει την εποχικότητα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Στο Υπουργείο Τουρισμού ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα: Με στοχευμένες δράσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων εργαζόμαστε για την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μεριμνούμε για την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών.

Ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου των τουριστικών λιμένων, την ενίσχυση των υποδομών για τον καταδυτικό τουρισμό και την βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων, ενώ αναπτύσσονται σύγχρονα εργαλεία συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Σημαντική τομή αποτελεί η σύσταση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί και θα μετρά τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τεχνογνωσία και στοιχεία απαραίτητα για την διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Olympic Yacht Show 2025, η κορυφαία ελληνική έκθεση σκαφών στο νερό, αποτελεί θεσμό που ενισχύει την εξωστρέφεια του κλάδου και προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως ηγέτιδα δύναμη στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου. Η σταθερή συνεργασία με τους επαγγελματίες του yachting διασφαλίζει ότι η χώρα μας θα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, δημιουργώντας νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες και νέες προοπτικές για τις τοπικές οικονομίες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση».

Το Olympic Yacht Show 2025 θα πραγματοποιηθεί τη περίοδο 9-12 Οκτωβρίου, στην Olympic Marine στο Λαύριο. Με περισσότερα από 100 σκάφη στο νερό, 400 luxury brands και πολλές πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες πρεμιέρες, το φετινό Show αναμένεται να προσελκύσει και πάλι το διεθνές ενδιαφέρον. Η μεγάλη γιορτή του yachting που διοργανώνει από το 2021 η ONDECKEvents φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για κορυφαίες εταιρείες, επαγγελματίες του χώρου και λάτρεις της θάλασσας, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού yachting, αλλά και τη χώρα ως ελκυστικό προορισμό θαλάσσιου τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η EKO στηρίζει ως Μέγας Χορηγός το Olympic Yacht Show 2025, ενισχύοντας το πιο επιτυχημένο και αναγνωρισμένο in-water show στην Ελλάδα. Έχοντας κερδίσει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας από την πρώτη διοργάνωση, το Olympic Yacht Show 2025 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Δήμου Λαυρεωτικής.

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