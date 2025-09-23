Επιδότηση ενοικίου: Τα σημεία προσοχής και η δεύτερη ευκαιρία

Με διασταυρώσεις και κατάθεση στοιχείων θα δοθεί η επιδότηση ενοικίου καθώς στόχος είναι να φτάσει σε κάθε δικαιούχο η ενίσχυση. Η ΑΑΔΕ θα προβεί σε διασταυρώσεις, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ενοικίου όλοι οι δικαιούχοι. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες», για «να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Κώτσηρας.

Κλειδί για την διαδικασία επιστροφής ενοικίου είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Μάλιστα υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις για ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και

καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα,

οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή

Γενικά, για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Την εξαίρεση παντως πέντε κατηγοριών μισθωμάτων από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών, σε περίπτωση μη τραπεζικής καταβολής τους, αλλά και τέσσερις πρόσθετες ρυθμίσεις που θα πρέπει να ισχύσουν για την εύρυθμη εφαρμογή του μέτρου από 1.1.2026,είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, να συμπεριληφθούν στην εισήγηση του προς τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, εν όψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα ζήτησε:

1. Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

2. Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

3. Τα μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

4. Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής

5. Τα μισθώματα που παρακατατίθενται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΠ&Δ.

Επίσης, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ζητούμε να οριστεί ρητά ότι:

· Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους και

· Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές προς την ΑΑΔΕ.

· Τα μισθώματα ύψους έως 1250 € να είναι εκ του νόμου ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της εθνικής σύνταξης και αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

· Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.