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Θεοδωρικάκος: Δίκαιοι όροι για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βιομηχανίας, καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Πολιτική
13:45 - 29 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Δίκαιοι όροι για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βιομηχανίας, καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Στο Υπουργικό Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συμμετείχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με κεντρικό θέμα συζήτησης το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Στην ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «εκ μέρους της πατρίδας μας επιμείναμε στην ανάγκη διασφάλισης της ισχυρής χρηματοδότησης της βιομηχανίας, της καινοτομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και πρόσθεσε: «Στόχος είναι ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και του μεγάλου προβλήματος του κόστους ζωής, που απαιτεί γενναίες πανευρωπαϊκές παρεμβάσεις και νομοθετικού χαρακτήρα».

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υπουργός κατέθεσε πρόταση έξι σημείων:

  • Συμμετοχή όλων των κρατών και δίκαιη κατανομή των πόρων
  • Κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας
  • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Πρόγραμμα «γέφυρα» μεταξύ του Ταμείου Ανασυγκρότησης και του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας
  • Διασφάλιση των Κρατών-Μελών σε θέματα ασφαλείας έναντι εταιρειών τρίτων χωρών.

Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος συμμετείχε στη συνεδρίαση για την επίσημη Διακήρυξη της Συμμαχίας Κρατών-Μελών που προωθούν τον σχεδιασμό του Chips Act 2.0 για τους Ημιαγωγούς, μετά από πρωτοβουλία της Ολλανδίας.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε: «Υποστηρίζουμε πλήρως τη Διακήρυξη του συνασπισμού κρατών-μελών για το σχεδιασμό του Chips Act 2.0 και υπογραμμίζουμε τη μεγάλη σημασία της ενίσχυσης των βιομηχανικών και εν γένει του οικοσυστήματος των Ημιαγωγών, με στόχο τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία Chips Act αποτέλεσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, αλλά η πραγματική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε συλλογικά με αποφασιστικότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε, επίσης, ότι η Ε.Ε. οφείλει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την ενίσχυση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας - από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή - με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα για την εγχώρια ενίσχυση του τομέα, με την απόφαση χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών (Hellenic Chips Competence Centre - HCCC), σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Το HCCC, με εθνική συμμετοχή ύψους 3,63 εκατ. ευρώ, που συμπληρώνει ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην έρευνα την καινοτομία και την εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, βάζοντας την Ελλάδα στον χάρτη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα μικροκυκλώματα.

Με τη διπλή αυτή κίνηση - τη συμμετοχή στη Συμμαχία των Κρατών-Μελών για το Chips Act 2.0 και την ίδρυση του HCCC - η Ελλάδα αποδεικνύει ότι συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο σε έναν κλάδο που καθορίζει το μέλλον της βιομηχανίας και της οικονομίας.

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