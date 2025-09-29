Τσιάρας: Συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ευλογιάς - Τα μέτρα και οι αποζημιώσεις

Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενημέρωσε για την πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων που πλήττουν την κτηνοτροφία, με έμφαση την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι του 2024 εμφανίστηκαν δύο σοβαρές ζωονόσοι: η πανώλη και η ευλογιά. Η πανώλη περιορίστηκε και εξαλείφθηκε σχετικά γρήγορα με lockdown ενός μήνα, λόγω του μικρού χρόνου επώασης (20-21 ημέρες). Αντίθετα, η ευλογιά παρουσιάζει πιο δύσκολο επιδημιολογικό μοντέλο, καθώς ο ιός μπορεί να επιβιώσει έως και έξι μήνες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κρούσματα ακόμη και σε μη γειτονικές περιοχές.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η προσωρινή άρση των περιορισμών το Πάσχα και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στη διασπορά της νόσου, ενώ και η μη επαρκής τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από κτηνοτρόφους και περιφερειακές αρχές δυσχέρανε την κατάσταση.

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης.

Υγειονομικοί έλεγχοι και συνεχής συντονισμός με τις Περιφέρειες.

Ταφή και υγειονομική διαχείριση νεκρών ζώων.

Task Force υπό τον Γενικό Γραμματέα και ανάπτυξη συστήματος γεωχωρικής παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου.

Διασυνοριακά μέτρα, με καθημερινή ενημέρωση για κρούσματα σε γειτονικές χώρες και συνεργασία με Βουλγαρία και Τουρκία.

Αποζημιώσεις και στήριξη κτηνοτρόφων

Οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα αυξήθηκαν σημαντικά:

Από 150 ευρώ σε 250 ευρώ ανά καθαρόαιμο ζώο.

Κατά μέσο όρο οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν 200-220 ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί 20 εκατ. ευρώ για νέες πληρωμές αποζημιώσεων, ενώ οι πληρωμές για τις ζωοτροφές καθυστέρησαν λόγω αυξημένου αριθμού δικαιούχων. Οι καταβολές θα κυμανθούν από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο εγκλεισμού.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς αποτελεί δυναμικό φαινόμενο, που απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση μέτρων και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Όπως είπε: «Η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ευθύνη όχι μόνο του κράτους, αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της κτηνοτροφίας και της βιομηχανίας γαλακτοκομικών, όπως: Δημήτριος Μπαλούκας (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας), Δημήτριος Μόσχος (Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Χρήστος Αποστολόπουλος (Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων), Μαρία Γιαννιού (Διευθύντρια Υγειονομίας Ζώων), Ιωάννης Βιτάλης (Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας), Παύλος Σατολιάς και Γεώργιος Μηλιώνης (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών), Ιωάννης Φασουλάς (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος), Αθηνά Τραχήλη (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος), Σπυρίδων Κρήτας (Καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ).

Η συνεδρίαση υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης, αυστηρής εφαρμογής μέτρων και ενίσχυσης της κτηνοτροφίας, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ευλογιάς και να προστατευτεί η ελληνική παραγωγή.