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Οι εξηγήσεις της Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες των 3.000 ευρώ
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11:41 - 30 Σεπ 2025

Οι εξηγήσεις της Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες των 3.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Το "πόθεν έσχες" της Αφροδίτης Λατινοπούλου ήταν ένα από αυτά που προκάλεσαν αντιδράσεις μετά τη δημοσίευσή του. Ο λόγος ήταν ασφαλώς το γεγονός ότι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είχε δηλώσει το 2023 εισοδήματα μόλις 3.000 ευρώ.

Η κα. Λατινοπούλου ρωτήθηκε σχετικά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης και είπε πως το 2023 τα έσοδά της ήταν 22.000 ευρώ, αλλά το κέρδος 3.000 ευρώ. «Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το "πώς ζούσε με 3.000", δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει», υποστήριξε.

«Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. ΄'Ηταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ», πρόσθεσε.

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