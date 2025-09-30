Πλεύρης για μετανάστες: Άσυλο με όρους - Ή δουλεύεις ή φεύγεις

Βασική στόχευση του νέου νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση είναι η ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν λάβει άσυλο στην αγορά εργασίας, όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία δύο τύπων δομών φιλοξενίας: μία για τους δικαιούχους ασύλου, οι οποίοι θα εντάσσονται ενεργά στην αγορά εργασίας, και μία για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, οι οποίοι θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης και κινδυνεύουν με απελάσεις ή ποινικές κυρώσεις. Όπως επισημαίνει ο κ. Πλεύρης, «Το μήνυμα είναι σαφές: ή δουλεύετε ή φεύγετε».

Το νομοσχέδιο βασίζεται σε νόμο του 2023 και στοχεύει στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων και στην επιτάχυνση των εκκρεμών αιτήσεων, που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 290.000. Παράλληλα, εισάγονται νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων για την προσέλκυση ατόμων υψηλής εξειδίκευσης και φοιτητών, ώστε να διευκολυνθεί η νόμιμη μετανάστευση στη χώρα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζει ότι οι νέες και οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες θα εμπεριέχουν και συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με ταχύτερες επιστροφές όσων εισέρχονται παράνομα.

Έμφαση δίνεται στη χρήση των δομών για την ενσωμάτωση των δικαιούχων ασύλου σε τομείς όπως η αγροτική εργασία, οι κατασκευές και ο τουρισμός, κυρίως σε επαρχιακές περιοχές με ανάγκη εργατικού δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τα επιδόματα και να μειώσει τις κοινωνικές εντάσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών, όπως η αυτόματη ανανέωση των αδειών διαμονής μέσω των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με στόχο την αποφυγή εκκρεμοτήτων και ληγμένων αδειών.

Ο κ. Πλεύρης κλείνει με το μήνυμα: «Η παράνομη μετανάστευση δεν έχει διέξοδο εκτός από την επιστροφή. Η νόμιμη μετανάστευση διευκολύνεται, αλλά με αυστηρά κριτήρια και προσανατολισμό στην εργασία».