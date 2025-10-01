Χρηστίδης: Το σκάνδαλο της ΝΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η αιτία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους αγρότες

«Είναι άλλο οι διαχρονικές ευθύνες, τις οποίες κανείς μας δεν αρνείται να διερευνηθούν. Όμως δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το 2019, να πει ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, να καθίσουμε να τις ψάξουμε. Αντιθέτως, ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάθαμε για επισυνδέσεις και για ένα τεράστιο “γαλάζιο” σκάνδαλο. Εκτός από τις δηλώσεις Βάρρα, την παρουσία Βορίδη, τις καταγγελίες μιας σειράς πρώην διοικητών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία το γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τι προσπάθησε να κάνει; Ό, τι κάνει και σε άλλα σκάνδαλα. Να το συγκαλύψει», σημείωσε.
Αναφέρθηκε, δε, σε δηλώσεις και παρεμβάσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καλώντας τους πολίτες να την παρακολουθήσουν καθώς - όπως είπε - οι καταθέσεις αναδεικνύουν σειρά στελεχών της ΝΔ, τα οποία φέρονται να έκαναν παρεμβάσεις προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων.
«Αποκάλυψε χθες η κυρία Αποστολάκη ότι έγινε παρέμβαση για να πληρωθεί ο “Φραπές” από διοικητές, οι οποίοι δέχονταν τηλέφωνα και τους έλεγαν “κάνε ό,τι μπορείς για να πληρωθεί ο Γιώργος”. Μάλιστα, ο εξεταζόμενος μάρτυρας λέει κανονικά ποιος είναι, λέει το επίθετο. Δεν είναι σαν τον Μάκη, που όλοι ξέρουν ποιος είναι και δεν λένε το επίθετο», πρόσθεσε.
Ο Παύλος Χρηστίδης κατέληξε λέγοντας πως «η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τεράστια και έχει άμεσες συνέπειες στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δεν πληρώνεται εγκαίρως, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται πλέον υπό επιτήρηση».