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Χρηστίδης: Το σκάνδαλο της ΝΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η αιτία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους αγρότες
Πολιτική
12:45 - 01 Οκτ 2025

Χρηστίδης: Το σκάνδαλο της ΝΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η αιτία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Τη συνολική στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέμφθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”, υπογραμμίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία γνώριζε εδώ και χρόνια την έκταση της υπόθεσης και επέλεξε τη συγκάλυψη αντί για τη διαλεύκανσή της.

«Είναι άλλο οι διαχρονικές ευθύνες, τις οποίες κανείς μας δεν αρνείται να διερευνηθούν. Όμως δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το 2019, να πει ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, να καθίσουμε να τις ψάξουμε. Αντιθέτως, ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάθαμε για επισυνδέσεις και για ένα τεράστιο “γαλάζιο” σκάνδαλο. Εκτός από τις δηλώσεις Βάρρα, την παρουσία Βορίδη, τις καταγγελίες μιας σειράς πρώην διοικητών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία το γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τι προσπάθησε να κάνει; Ό, τι κάνει και σε άλλα σκάνδαλα. Να το συγκαλύψει», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, δε, σε δηλώσεις και παρεμβάσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καλώντας τους πολίτες να την παρακολουθήσουν καθώς - όπως είπε - οι καταθέσεις αναδεικνύουν σειρά στελεχών της ΝΔ, τα οποία φέρονται να έκαναν παρεμβάσεις προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων.

«Αποκάλυψε χθες η κυρία Αποστολάκη ότι έγινε παρέμβαση για να πληρωθεί ο “Φραπές” από διοικητές, οι οποίοι δέχονταν τηλέφωνα και τους έλεγαν “κάνε ό,τι μπορείς για να πληρωθεί ο Γιώργος”. Μάλιστα, ο εξεταζόμενος μάρτυρας λέει κανονικά ποιος είναι, λέει το επίθετο. Δεν είναι σαν τον Μάκη, που όλοι ξέρουν ποιος είναι και δεν λένε το επίθετο», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Χρηστίδης κατέληξε λέγοντας πως «η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τεράστια και έχει άμεσες συνέπειες στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δεν πληρώνεται εγκαίρως, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται πλέον υπό επιτήρηση».

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