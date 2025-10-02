ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Λείπουν οι προϋποθέσεις για τουρκική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας
Πολιτική
17:27 - 02 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Λείπουν οι προϋποθέσεις για τουρκική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την Πέμπτη (2/10) στη Βουλή κατά την παρέμβασή του για την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Bellhara.  

Αναλυτικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως επιτυχία η αυτονόητη διατύπωση ότι η Ευρώπη δεν θα είναι προστατευμένη παρά μόνο όταν προστατευτούν όλα τα σύνορα με το βάρος να επικεντρώνεται κυρίως στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες.

«Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

«Πώς θα προστατεύσει την Ευρώπη, αυτός που την απειλεί; Βάζετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE την άρση του casus belli, όπως λανθασμένα και εσείς κ. Δένδια σε κοινές δηλώσεις σας με τον κ. Τσαβούσογλου, είχατε συνδέσει την άρση της απειλής πολέμου με την αποστρατικοποίηση των νησιών», σημείωσε και τόνισε: «Τα πράγματα είναι απλά: όπως αντιμετωπίζεται η απειλή στην ανατολική Ευρώπη, πρέπει να αντιμετωπίζεται και η όποια απειλή στη νοτιοανατολική Ευρώπη, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου είναι υπό τουρκική κατοχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε ότι «η Τουρκία υπογράφει παράνομες συμφωνίες που παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κι εμποδίζει την πόντιση του καλωδίου που διασυνδέει ενεργειακά την Κύπρο με την Κρήτη».

«Δεν υπάρχει λοιπόν μια προϋπόθεση, αλλά μια και μόνο μία πραγματικότητα: ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πατριωτικό καθήκον η ενίσχυση της άμυνας

Για την προμήθεια μιας ακόμα φρεγάτας Μπελαρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η πατριωτική και αξιακή θέση αρχή και σταθερή πυξίδα μας είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας… Υπερψηφίσαμε τα προηγούμενα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή στις επιλογές και τους χειρισμούς σας. Πολύ περισσότερο όταν αυτές κοστίζουν στον ελληνικό λαό».

Δικαιολογημένο το ράλι εξοπλισμών αλλά εμείς αγοράζουμε απ’έξω ενώ η Τουρκία παράγει

Επέκρινε, δε, το γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας καθώς, όπως είπε, «δεν γίνεται να δίνουμε δισεκατομμύρια για να προμηθευτούμε αεροσκάφη και φρεγάτες, και να μην κατασκευάζεται ούτε μια βίδα στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει προστιθέμενη αξία ΚΑΙ στην ελληνική παραγωγή».

«Μπαίνουμε σε ένα δικαιολογημένο ως ένα βαθμό ράλι εξοπλισμών, με εμάς όμως να αγοράζουμε απ έξω και την Τουρκία να παράγει στη βιομηχανία της. Και βέβαια θα ελέγξουμε όλες τις πτυχές στην υλοποίηση αυτών των συμβάσεων», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την αναχαίτιση του στολίσκου

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στη Γάζα όπου σημείωσε ότι οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, που μετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. «Επαναλαμβάνω από αυτό το βήμα, την ανάγκη να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα της βουλής του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και παρατήρησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει καταντήσει ευρωπαϊκή εξαίρεση ταυτιζόμενος αναφανδόν με τον Νετανιάχου και διστάζοντας να πάρει διακριτή και σαφή θέση απέναντι στην εθνοκάθαρση που λαμβάνει χώρα στη Γάζα».

Σήμερα το πριν είχαμε αυτό που περιμέναμε όλη την επέμβαση του Ισραήλ και την παρεμπόδιση στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια. Ζητάω να γίνει ειδική συνεδρίαση της Βουλής για να επικυρώσουμε την απόφαση της βουλής για να αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε ποια όχθη στέκεται η χώρα μας. Στην όχθη της πλειοψηφίας των κρατών που στέκονται απέναντι για να σταματήσει η εθνοκάθαρση ή στην όχθη του υπάκουου μαθητή κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας κάνει να εκτίθεστε με τέτοιο τρόπο απέναντι και στην Ε.Ε.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 17:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης από τα Χανιά: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα χωρίς εξαιρέσεις
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης από τα Χανιά: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα χωρίς εξαιρέσεις

Διατηρητέα τα Σύρματα Μήλου με ειδικούς όρους προστασίας
Πολιτική

Διατηρητέα τα Σύρματα Μήλου με ειδικούς όρους προστασίας

Ρωσία: Το κόστος του πολέμου στην κοινωνία – Φόροι και λιτότητα στον προϋπολογισμό του 2026
Ειδήσεις

Ρωσία: Το κόστος του πολέμου στην κοινωνία – Φόροι και λιτότητα στον προϋπολογισμό του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια
Ειδήσεις

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας
Πολιτική

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: Το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ