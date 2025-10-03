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Λατινοπούλου: Απαράδεκτη η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους – Γίνεται για τα… ψηφαλάκια
Πολιτική
14:40 - 03 Οκτ 2025

Λατινοπούλου: Απαράδεκτη η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους – Γίνεται για τα… ψηφαλάκια

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινόπουλο τάχθηκε, στα πλαίσια ραδιοφωνικής της παρέμβασης, την Παρασκευή (3/10) εκ νέου υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη. Χαρακτήρισε επίσης «εξαιρετικό» το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και απέρριψε σφοδρότατα την προοπτική αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας ότι το Ισραήλ αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο της χώρας. Επιτέθηκε επίσης τους Έλληνες ακτιβιστές που επιχειρήσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, κατηγορώντας τους ότι το κάνουν για «ψηφαλάκια».

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Αναφορικά με το αίτημα του Π. Ρούτσι

«Έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι έχει ιερό δικαίωμα να γίνει εκταφή του παιδιού του. Φυσικά και θα έπρεπε να γίνει σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα οργανωμένο κράτος από την πρώτη στιγμή και να μην αναγκάζεται αυτός ο πατέρας να κάνει τόσες μέρες απεργία πείνας, να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του για να μπορέσει να γίνει σωστά αυτό το οποίο δικαιούται.

Θα έπρεπε το αίτημά του να γίνει δεκτό από την πρώτη στιγμή. Είναι τόσες μέρες σε απεργίας πείνας για να μπορέσει να γίνει το αυτονόητο, αυτό τα λέει όλα για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και λυπάμαι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα το να εργαλειοποιούν κάποιοι αυτόν τον πατέρα, το να του βάζουν στα χέρια την σημαία της Παλαιστίνης…

Αναφέρομαι σε αυτούς που τη βάζουν στα χέρια του είναι το ΚΚΕ, είναι αναρχικοί, είναι αναρχομπάχαλοι, δεν ξέρω ποιοι είναι και τι σκοπούς υπηρετούν γιατί όλα αυτά τα κάνουν για τα ψηφαλάκια…»

Κληθείσα να σχολιάσει την συνέντευξη της κας Καρυστιανού

«Δεν θα ερμηνεύσω την κα Καρυστιανού το τι θέλει να πει ή τι μπορεί να εννοεί μέσα από αυτά τα οποία δηλώνει. Ζούμε σε μια δημοκρατία προφανώς και ο κόσμος μιλάει στις κάλπες. Η κα Καρυστιανού ας κάνει ότι τη φωτίσει ο Θεός».

Φυσικός μας σύμμαχος το Ισραήλ – Εξαιρετικό το σχέδιο Τραμπ

«1000% είμαστε με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο φυσικός μας σύμμαχος, δίνει μια μάχη απέναντι στο φανατικό Ισλάμ, μια μάχη απέναντι στους τρομοκράτες. …Εμένα με στεναχωρούν οι ίσες αποστάσεις που κρατάει η κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις εδώ.

Το σχέδιο Τράμπ ήταν εξαιρετικό. Αυτό το οποίο ζητάει και το επίκεντρό του είναι η απελευθέρωσή των ομήρων, το δίκαιο αίτημα και το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι χθες.

Απαράδεκτη η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

«Είναι απαράδεκτό! Τι για να μαζέψουν τα ψηφαλάκια των λαθρομεταναστών, των φανατικών ισλαμιστών που έχουν βάλει στις χώρες τους; Δεν ντρέπονται; Το Ισραήλ είναι ο φυσικός μας σύμμαχος, είναι το τελευταίο προπύργιο της Δύσης στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με την ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια που πήγε στη Γάζα

«Αυτά όλα που κάνουν είναι ξεφτιλίκια για το θεαθήναι. Δήθεν τώρα τους απήγαγαν, δεν ξέρουν ότι η θάλασσα έχει σύνορα, τώρα το μάθανε»;

Αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ -Ερντογάν

«Πολύ φασαρία για το τίποτα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τίποτα στα χέρια του. Δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα».

Ερωτηθείσα αν θα μπορούσε να συμπορευτεί με ένα ενδεδόμενο κόμμα Σαμαρά

«Ο κ. Σαμαράς έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα, από εκεί και πέρα έχω δεσμευτεί στον κόσμο ο οποίος μας ψήφισε και μας εμπιστεύτηκε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία».

Για γέλια και για κλάματα όσα γράφονται για το πόθεν έσχες

«Αυτά όλα τα οποία ακούγονται, γράφονται όλα αυτά είναι για γέλια και για κλάματα. Εγώ είχα έσοδα 22 χιλιάδες €, τα 3 χιλιάδες € ήταν το καθαρό κέρδος από εκεί και πέρα το σπίτι ήταν της αποθανούσας γιαγιάς μου. Τι είναι σήμερα το πολυδάπανο; Το ενοίκιο. …Να σας θυμίσω επίσης ότι το 2023 είχαμε διπλές εκλογές άρα ήταν προεκλογική περίοδος άρα είχα μειωμένα έσοδα λογικό δεν είναι όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο»;

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