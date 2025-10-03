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Ερντογάν προειδοποιεί Τραμπ: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει για να επιτύχει η ειρήνη
Ειδήσεις
19:24 - 03 Οκτ 2025

Ερντογάν προειδοποιεί Τραμπ: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει για να επιτύχει η ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, αλλά επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ πρέπει να σταματήσει ώστε οι πρωτοβουλίες να έχουν αποτέλεσμα, δήλωσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς. Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή και να συμβάλλει στο όραμα του Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, με τον Ερντογάν να επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής βιομηχανίας, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας-ΗΠΑ.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία να θέτει τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή για την ειρήνη στην περιοχή, ενώ παράλληλα προωθεί και οικονομικές και στρατιωτικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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