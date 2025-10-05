Επιστρέφουν τη Δευτέρα (6/10) οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

Τη Δευτέρα (6/10) αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές, μετά τη συμμετοχή τους στον στολίσκο που είχε προορισμό τη Γάζα με στόχο τη μεταφορά και παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί με ειδική πτήση, έπειτα από συνεννόηση των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ισραήλ.

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, Μάγια Σωλομού, επισκέφθηκε σήμερα το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασή τους και να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών επαναπατρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση όλων είναι καλή και έχουν λάβει τη συνδρομή του ελληνικού προξενείου.

Παράλληλα, σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ακροαματική διαδικασία για όσους επέλεξαν να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Η διαδικασία, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς ο αριθμός των συλληφθέντων από διαφορετικές χώρες είναι μεγάλος. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν πως ο κύκλος αυτός κλείνει ομαλά, με την επιστροφή των Ελλήνων ακτιβιστών στην πατρίδα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και πλήθος αντιδράσεων.