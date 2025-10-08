Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Οργισμένη αντίδραση προκαλεί στους κόλπους της ομογένειας η πρόθεση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αυξήσει το ηλικιακό όριο εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας για τους Έλληνες του εξωτερικού από τα 33 στα 40 έτη, συνοδευόμενη από διπλασιασμό του κόστους.

Ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, κάνει λόγο για μια «άδικη και τιμωρητική απόφαση» που αντιστρατεύεται τις προσπάθειες ανάσχεσης του brain drain.

«Η εξαγγελία του υπουργού είναι άδικη, τιμωρητική και αντιβαίνει στις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις για την αντιμετώπιση του brain drain», δήλωσε ο κ. Κατρίνης, σημειώνοντας ότι «χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού είχαν σχεδιάσει τη ζωή τους, τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία με βάση το ισχύον καθεστώς».

Όπως τόνισε, με την αιφνιδιαστική αλλαγή βρίσκονται πλέον μπροστά στο δίλημμα «είτε να παραμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό, χάνοντας κάθε κίνητρο επαναπατρισμού, είτε να εγκαταλείψουν εργασία και οικογένεια για να υπηρετήσουν 12 μήνες χωρίς καμία διασφάλιση για το μέλλον τους».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αντί να δίνει κίνητρα επιστροφής, κλείνει την πόρτα στους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η απόφαση «δεν μειώνει την ανυποταξία αλλά τη διογκώνει, αφού ουδείς θα επιστρέψει στα 40 του χρόνια για να εξαγοράσει τη θητεία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απουσία μεταβατικών διατάξεων, η οποία, όπως υποστήριξε, «προσβάλλει την αρχή της ασφάλειας δικαίου».

«Όσοι βρίσκονται σε νόμιμη αναβολή ή θα θεμελίωναν δικαίωμα εξαγοράς τα επόμενα χρόνια, βλέπουν τον προγραμματισμό τους να καταρρέει και την εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία να διαψεύδεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατρίνης καλεί τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να αναθεωρήσει την απόφαση, να θεσπίσει μεταβατική περίοδο που θα επιτρέπει την εξαγορά με το ισχύον καθεστώς για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, όπως η τμηματική ή περιοδική θητεία.

«Σε μια εποχή που δεν περισσεύει κανένας Έλληνας, η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει και όχι να τιμωρεί όσους θέλουν να επιστρέψουν και να προσφέρουν στη χώρα τους», κατέληξε.