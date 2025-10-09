ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Θεοδωρικάκος: Με νομοθετική ρύθμιση θα αναγράφονται στα βασικά προϊόντα τόσο η τιμή πώλησης όσο και η πρώτη τιμή παραγωγής
Πολιτική
10:04 - 09 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Με νομοθετική ρύθμιση θα αναγράφονται στα βασικά προϊόντα τόσο η τιμή πώλησης όσο και η πρώτη τιμή παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ANT1, παρουσίασε βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Οι αλλαγές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει». Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή σημαντική για τη διαφάνεια στην αγορά και την προστασία των καταναλωτών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε, επίσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, λέγοντας: «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών». Τόνισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα θα συνεχιστούν κανονικά, προσθέτοντας: «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ».

Αναφορικά με το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα, σχολίασε: «Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του – που συνδέθηκε με λάθη, αποτυχίες, επιλογές επικίνδυνες για τη χώρα – και αποτελεί ομολογία αποτυχίας». Παράλληλα επισήμανε ότι «το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση αστάθειας και κατακερματισμού στο χώρο της αντιπολίτευσης και όταν στο παρελθόν η Ελλάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους».

Ο υπουργός σημείωσε ότι «η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης».

Για τα Τέμπη υπογράμμισε: «Όλοι θέλουμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, να ξεκινήσει η δίκη και να σταματήσει αυτή η ακραία και επικίνδυνη συνωμοσιολογία, καθώς μετά και από την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης έχει καταρριφθεί κάθε επιχείρημα». Καταλήγοντας τόνισε ότι «για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει εμπιστοσύνη».

