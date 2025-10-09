ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»
Πολιτική
15:13 - 09 Οκτ 2025

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

Reporter.gr Newsroom
«Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ όπου είχε συνάντηση με τους Αγγελή Κορομηλά, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, Αναστάσιο Πανταζόπουλο, πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Τριφυλίας και Παναγιώτη Βουδούρη, πρόεδρο Κτηνοτρόφων Τριφυλίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ναρκοθετημένες επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνοντας ακόμα ότι «ακυρώθηκαν όλα τα βιολογικά».

Ο Σ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΕΛΓΑ δεν λειτουργεί με ανταποδοτικό τρόπο και κατήγγειλε την απουσία κτηνιάτρων και γεωπόνων δίπλα στους παραγωγούς, ενώ την ίδια στιγμή οι μεσάζοντες πολλαπλασιάζουν τις τιμές των προϊόντων στα ράφια.

Τόνισε πως η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης, αναφέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε να διεξαχθεί ειδική συζήτηση στη Βουλή με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, καθώς χωρίς την ύπαιθρο δεν μπορεί να υπάρξει η Ελλάδα. Επισήμανε προβλήματα όπως οι ελληνοποιήσεις προϊόντων, η έλλειψη εργατών γης, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερημένες αποζημιώσεις, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και οι απόπειρες ιδιωτικοποίησης της άρδευσης.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει στραφεί ενάντια στον αγροτικό τομέα, επιλέγοντας να στηρίζει μεσάζοντες και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αντί για τους ίδιους τους παραγωγούς. Τόνισε την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή στην περιφέρεια και για μια προοδευτική Ελλάδα που θα στηρίζεται σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και σε ανθρώπους που παράγουν πραγματικό έργο. Κατέληξε λέγοντας πως μια χώρα χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει.

