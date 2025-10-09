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Τελικός γύρος διαβουλεύσεων της Κεραμέως για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Πολιτική
19:07 - 09 Οκτ 2025

Τελικός γύρος διαβουλεύσεων της Κεραμέως για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων συγκάλεσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κας Κεραμέως πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των μηχανισμών ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Πραγματοποιήθηκε ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου ανταλλάχθηκαν προτάσεις και αναζητήθηκαν σημεία σύγκλισης.

Ο νέος τελικός κύκλος διαβούλευσης θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με νέες συναντήσεις της Υπουργού με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Επισημαίνεται ότι από τον Μάιο του 2025 εκκίνησε ένας ουσιαστικός διάλογος, σε τεχνικό επίπεδο, μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη, κατά τη διάρκεια του οποίου χαρτογραφήθηκαν απόψεις όλων των μερών και εντοπίστηκαν πιθανά σημεία σύγκλισης.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι προβλέφθηκε ένα εκτενές χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτός ο διάλογος να αποκρυσταλλωθεί και να μετουσιωθεί σε χειροπιαστές προτάσεις. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών των προτάσεων από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου, ενώ το Σχέδιο Δράσης θα έχει εκπονηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης, τον ΣΒΕ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρός του Γιάννης Σταύρου και από πλευράς Υπουργείου ο Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης.

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